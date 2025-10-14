प. बंगालमधील बलात्काराचे मुंबईत तीव्र पडसाद
दुर्गापूरच्या अत्याचाराचे मुंबईत पडसाद
वैद्यकीय क्षेत्रात संताप; मार्डची कठोर कारवाईची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूर येथील आयक्यू सिटी मेडिकल कॉलेजमधील द्वितीय वर्षाच्या एमबीबीएस विद्यार्थिनीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेने वैद्यकीय क्षेत्रात संतापाची लाट उसळली आहे. मध्यवर्ती मार्ड आणि बृहन्मुंबई महापालिका मार्ड यांनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्याच वेळी कठोर कारवाईसह विविध मागण्याही केल्या आहेत.
पश्चिम बंगालमधील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमधील महिला डॉक्टरवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेला अवघे एक वर्ष उलटले असतानाच दुर्गापूरमध्ये पुन्हा एकदा अशीच अमानुष घटना घडल्याने वैद्यकीय समुदायात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. हे केवळ एका विद्यार्थिनीवर झालेले अत्याचार नाहीत, तर देशातील प्रत्येक स्त्रीच्या सन्मानावरचा आघात आहे, असे मध्यवर्ती मार्डने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. पालिका मार्डने या घटनेला राज्य प्रशासनाच्या वारंवार अपयशाचे उदाहरण ठरवत अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. रुग्णसेवेचे शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही महिलांना सुरक्षितता नाही, हे समाज आणि सरकारसाठी लज्जास्पद आहे, असे मार्डने नमूद केले आहे. घटनेनंतर काही आरोपींना अटक करण्यात आली असली तरी काही जण अद्याप फरार आहेत. त्यामुळे पीडित विद्यार्थिनीच्या कुटुंबावर भीतीचे सावट आहे. देशभरातील वैद्यकीय विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून न्यायासाठी आवाज उठवत आहेत.
दोन्ही संघटनांनी फक्त निषेधाच्या घोषणा आणि प्रतीकात्मक आश्वासने पुरेशी नसून, आता वेळ प्रत्यक्ष कृतीची आहे. प्रत्येक विद्यार्थिनी, डॉक्टर आणि नागरिक सुरक्षित जगू शकेल, अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे, असे म्हटले आहे.
प्रमुख मागण्या अशा
- त्वरित, पारदर्शक आणि वेळेवर चौकशी करून सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करावी.
- सुरक्षा व पोलिस यंत्रणेतील त्रुटींची तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करावी.
- सर्व वैद्यकीय संस्थांमध्ये सुरक्षित परिसर, सीसीटीव्ही देखरेख, हेल्पलाइन आणि त्वरित प्रतिसाद यंत्रणा उभारावी.
- लैंगिक अत्याचाराबाबत शून्य सहनशीलतेचे धोरण राबवावे.
- राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून (एनएमसी) नियमित सुरक्षा तपासणी करावी.
