‘टीस’मध्ये खालिद, शर्जीलचा जयघोष
प्रा. साईबाबा यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम; १० विद्यार्थ्यांवर गुन्हा
मुंबई, ता. १४ : प्रशासन आणि पोलिसांच्या परवानगीशिवाय दिल्ली विद्यापीठाचे दिवंगत प्रा. जी. एन. साईबाबा यांच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या आणि त्यात सहभागी झालेल्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या (टिस) सुमारे १० विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. ही कारवाई ‘टिस’च्या प्रशासकीय विभागाने दिलेल्या तक्रारीआधारे केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
टिस संकुलात रविवारी (ता. १२) पार पडलेल्या या कार्यक्रमात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आणि दिल्ली दंगलीप्रकरणी अटकेत असलेल्या शर्जील इमाम आणि उमर खालिद यांचा जयघोष करण्यात आल्याचा आरोप आहे. नक्षल चळवळीशी संबंध असल्याच्या आरोपात साईनाथ यांना गैरकृत्य प्रतिबंध कायद्यानुसार (यूएपीए) अटक करण्यात आली होती. सुमारे १० वर्षे तुरुंगात काढल्यानंतर त्यांची या आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. गेल्यावर्षी १२ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे हैदराबाद येथे निधन झाले. त्यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीनिमित्त टिसमधील काही विद्यार्थ्यांनी रविवारी रात्री कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या घोषणाबाजीचे व्हिडिओ सोमवारी समाजमाध्यमांवरून सर्वदूर पसरले आणि कार्यक्रमाचे आयोजन, त्यास परवानगीबाबत प्रश्न निर्माण होऊ लागले. दरम्यान, या कार्यक्रमासाठी आयोजक विद्यार्थ्यांनी परवानगी मागितली नसल्याने ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. शिवाय रविवार सुट्टीचा दिवस असल्याने आयोजनाबाबत माहिती मिळाली नव्हती. मात्र माहिती प्राप्त होताच पोलिस तक्रार केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी
विद्यार्थ्यांविरोधात देशाबाबत पूर्वग्रह निर्माण करणे, दोन गटांत द्वेष निर्माण करणे, बंदी आदेश झुगारून जमाव गोळा करणे आदी कलमांनुसार विद्यार्थ्यांवर गुन्हा नोंदवण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना नोटीस देण्यात आली असून, त्यांचे जबाब नोंदवून घेतले जातील, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, टिस प्रशासनही संबंधित विद्यार्थ्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करणार असल्याचे समजते.
