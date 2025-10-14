लाचखोरीतून जमवले १६९ कोटी
लाचखोरीतून जमवले १६९ कोटी
अनिलकुमार पवार यांच्याविरोधात ईडीचे आरोपपत्र दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ ः वसई-विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी लाचखोरीतून तब्बल १६९ कोटी रुपये जमवले. या पैशांतून त्यांनी सोने-चांदीचे दागिने, हिरे, मोती, महागड्या साड्या खरेदी केल्या. तसेच पत्नीच्या नावे मालमत्ताही खरेदी केल्याचा दावा ईडीने केला आहे. नुकतेच त्यांच्याविरोधातील आरोपपत्र ईडीने विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल केले.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत अवैध बांधकामांना संरक्षण देणे, कारवाई न करणे असे आरोप असलेल्या पवार आणि त्यांच्या तीन साथीदारांना ईडीने जुलै महिन्यात अटक केली होती. सध्या हे चौघेही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तपासात पवार यांनी वसई-विरार महापालिका हद्दीत २००९ पासून शासकीय आणि खासगी जमिनींवर उभारलेल्या अवैध इमारतींना संरक्षण देण्यासाठी सहकारी अधिकारी, वास्तुविशारद, बांधकाम व्यावसायिक, राजकीय कार्यकर्ते आणि दलालांची संघटित टोळी चालवली. अवैध बांधकाम करू देण्यासाठी, त्या बांधकामास संरक्षण देण्यासाठी त्यांनी प्रतिचौरस फूट १५० रुपये भाव निश्चित केला होता. त्यातील ५० रुपये पवार यांना मिळत होते. याव्यतिरिक्त शहरातील नियमित बांधकामास परवानगी देण्यासाठी २० ते २५ रुपये प्रति चौरस फूट, तर ना-विकास क्षेत्रातील बांधकामास परवानगी देण्यासाठी ६२ रुपये प्रति चौरस फूट या दराने पवार लाच घेत होते. या जोरावर पवार यांनी १६९ कोटींचा काळा पैसा जमा केला. या रकमेचा वापर पवार यांनी नातलग, कुटुंबीयांच्या नावे बोगस कंपन्या थाटून त्याद्वारे फार्महाउस, गोदाम, भूखंड, सदनिका, बंगले खरेदी केले. मोठ्या प्रमाणावर दागिने, हिरे, महागड्या साड्या विकत घेतल्याचे स्पष्ट झाल्याचे ईडीने आरोपपत्रात नमूद केले आहे.
---
७१ कोटींची मालमत्ता जप्त
ईडीने या प्रकरणात पवार यांच्यासह अन्य आरोपींच्या मालकीची एकूण ७१ कोटींची मालमत्ता गेल्या दोन दिवसांत जप्त केली. त्यातील ४४ कोटींची मालमत्ता पवार यांच्या मालकीची असल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकरणात आतापर्यंत १६१ कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याचे ईडीने स्पष्ट केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.