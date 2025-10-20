राणीबागेचा विस्तार रखडला
राणी बागेचा विस्तार रखडला
भूखंडाच्या मोबदल्यात व्यावसायिकाची ६०० कोटींची मागणी
मिलिंद तांबे : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : भायखळ्यातील वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय (राणी बाग) विस्ताराची महापालिकेची योजना रखडली आहे. साधारण सहा एकर जमिनीवर विस्तार करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. यापैकी चार एकर जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आहे; मात्र उर्वरित दोन एकर भूखंड खासगी बांधकाम व्यावसायिकाच्या ताब्यात आहे. या मोबदल्यात या व्यावसायिकाने तब्बल ६०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याने हा प्रकल्प रखडल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेने रेडीरेकनर दरानुसार मोबदला देण्याची तयारी दर्शविली असली तरी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने त्याला नकार दिल्याचे समजते. त्यामुळे हे प्रकरण सध्या मुंबई जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय झाल्यानंतरच पुढील कारवाई होणार आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाचे उपायुक्त अजित कुमार आंबी यांनी सांगितले, की बांधकाम व्यावसायिकाने मागितलेला दर खूप जास्त आहे. आम्ही रेडीरेकनरनुसार पैसे देण्यास तयार आहोत. हे प्रकरण जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे आणि त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. अडचण दूर झाल्यावर उद्यानाच्या विस्तारीकरणाचे काम तातडीने सुरू करण्यात येईल. दरम्यान, हा दोन एकर भूखंड विस्ताराच्या मधोमध असल्याने महापालिकेला कोणतेही काम सुरू करता आलेले नाही. हा भूखंड मिळाला नाही तर उद्यानाच्या मध्यभागी खासगी बांधकाम उभे राहण्याची शक्यता असून, यामुळे उद्यानाची आणि प्राण्यांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात महिनाभरात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. निर्णय झाल्यानंतर राणी बागेच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू होईल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे.
महापालिकेने राणी बागेचा विस्तार झाल्यानंतर अमेरिका आणि आफ्रिका येथील विदेशी प्राणी आणि पक्षी येथे आणण्याचे नियोजन केले आहे. झेब्रा, जिराफ यांसारखे प्राणी नव्या विभागात आणण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याशिवाय आपल्याकडील वातावरणाशी जुळवून घेणारे विदेशी पक्षीदेखील आणण्याचा पालिकेचा बेत असल्याचे पालिका सूत्रांनी सांगितले.
