दिवाळीपूर्व ‘स्वच्छ मुंबई’चा संकल्प!
१५ ते १९ ऑक्टोबरदरम्यान पालिकेची मोठी मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून शहरातील सर्व प्रमुख आणि अंतर्गत रस्ते, पदपथ, दुभाजक आणि बाजारपेठ परिसरांमध्ये विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्यात येणार आहे. ही मोहीम १५ ते १९ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत शहर आणि उपनगरातील सर्व परिमंडळांमध्ये आयोजित करण्यात आली आहे.
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांनी सर्व उपायुक्त आणि सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात ही मोहीम अधिक दक्षतेने राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, नागरिकांनीही या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
या मोहिमेदरम्यान ‘पिंक आर्मी’च्या सहाय्याने सायंकाळी व रात्रीच्या वेळेत रस्ते, चौक, गल्लीबोळ आणि बाजारपेठांची संपूर्ण स्वच्छता केली जाणार आहे. रस्त्यांवरील माती, कचरा आणि राडारोडा गोळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाईल. याबाबत अधिक माहिती देताना डॉ. अश्विनी जोशी म्हणाल्या, दिवाळी सण साजरा करताना सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ आणि नीटनेटकी ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे वाढीव मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि ‘पिंक आर्मी’च्या सहभागाने ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. नागरिकांनीही या उपक्रमात सहभागी होऊन मुंबई स्वच्छ ठेवावी.
दरम्यान, यापूर्वी २९ सप्टेंबर ते १३ ऑक्टोबरदरम्यान महानगरपालिकेने नाल्यांमधील तरंगता कचरा काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली होती. या मोहिमेत ४,९७४ मनुष्यबळ आणि ४७९ साधन सामग्री वापरून एकूण १२४.५५ टन कचरा संकलित करण्यात आला. या मोहिमेत घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, परिरक्षण विभाग, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता.
दिवाळीपूर्व स्वच्छता मोहीम सुरू होणार असून, शहराच्या प्रत्येक कोपऱ्याची नीटनेटकी साफसफाई करण्याचा पालिकेचा निर्धार आहे. नागरिकांच्या सहकार्याने ‘स्वच्छ आणि सुंदर मुंबई’ हा संकल्प अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
डॉ. अश्विनी जोशी,
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (शहर)
