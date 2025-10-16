मंदिरे, संरक्षित किल्ले, बारवांचे संवर्धन
मंदिरे, संरक्षित किल्ले, बारवांचे संवर्धन
बृहद् आराखडा तयार करण्याच्या शेलार यांच्या सूचना
मुंबई, ता. १६ : राज्यातील समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी राज्य सरकार उपक्रम राबवणार आहे. राज्यातील ५०० मंदिरे, ६० राज्य संरक्षित किल्ले आणि १,८०० बारव (जलस्रोत) यांच्या संवर्धनासाठी बृहद् आराखडा तयार करण्याच्या सूचना सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार यांनी दिल्या आहेत. त्या बृहद् आराखड्यात त्याचे जतन, संवर्धन आणि यापुढे पर्यटक वाढवणे याचा समावेश असणार आहे.
मैत्रीच्या सोबतीने पुरातत्त्व विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल, अशा पद्धतीचा निर्णय आज घेण्यात आला. पुणे, छत्रपती संभाजी नगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील ऐतिहासिक स्थळे, मंदिरे, गडकिल्ले यांचा स्वतंत्र एकात्मिक बृहद् आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील मंदिरे, किल्ले आणि ऐतिहासिक वस्तू संवर्धनाविषयी मंत्रालयात आज मंत्री ॲड. आशीष शेलार यांनी बैठक घेतली. या आराखड्यात राज्य संरक्षित वारसा स्थळांबरोबरच राज्य संरक्षित नसलेल्या ३५० किल्ल्यांचा समावेश करण्यात यावा. आराखड्यानंतर प्रत्यक्ष संवर्धनाच्या कामासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करावी, तसेच खासगी भागीदारी विचारात घ्यावी. गरज असल्यास खासगी भागीदारीसाठी स्वतंत्र धोरणही तयार करण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री शेलार यांनी केल्या.
तीन जिल्ह्यांचे ‘डेस्टिनेशन
मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन’
पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील ऐतिहासिक वास्तू संवर्धन आणि सांस्कृतिक प्रसिद्धीसाठी डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. या जिल्ह्यांतील ऐतिहासिक स्थळे, मंदिरे, गडकिल्ले यांचा एकात्मिक बृहद् आराखडा स्वतंत्रपणे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये या वास्तूंचे जतन, संवर्धन, देखभाल आणि पर्यटन वाढविणे याचा समावेश असेल.
