शाळांतील सुविधांसाठी गरजेनुसार ‘सीएसआर’!
मुंबई, ता. १६ ः राज्यात एक लाखांहून अधिक शाळांतून दोन कोटींपेक्षा अधिक विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना राष्ट्र प्रथम या संकल्पनेवर आधारित गुणवत्तापूर्ण आणि आनंददायी शिक्षण दिले जाते. शासनाच्या माध्यमातून शाळांत विविध सोयीसुविधा दिल्या जात असून विविध उद्योग देत असलेल्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार हा निधी वापरला जावा, असे आवाहन शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले.
सीएसआर निधीत सुसूत्रता आणण्याच्या उद्देशाने विविध उद्योगांच्या सीएसआर प्रमुखांशी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत संवाद साधला. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक संजय यादव, उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सहसचिव डॉ. संतोष भोसले, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांच्यासह विविध उद्योगांचे सीएसआर प्रमुख या वेळी उपस्थित होते.
