नियमबाह्य फटाके ताब्यात घ्या!
नियमबाह्य फटाके ताब्यात घ्या!
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) आणि आवाज फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने फटाक्यांचा आवाज आणि वायुप्रदूषण निकष तपासणी गुरुवारी (ता. १६) करण्यात आली. चेंबूर येथे ही तपासणी केल्यावर काही फटाके नियमांनुसार डेसिबल पातळी किंवा क्यूआर कोड न देता विक्रीस आल्याचे आढळले असून, असे फटाके ताब्यात घ्यावेत, असे आवाहन आवाज फाउंडेशनने केले आहे.
एमपीसीबी आणि आवाज फाउंडेशन यांनी काही फटाक्यांची एकत्रित चाचणी केली. यामध्ये एमपीसीबीने फटाक्यांच्या डेसिबल पातळीबाबत अद्याप व्यक्तिगत निकाल जाहीर केलेले नसले तरी सर्व फटाके नियमानुसार असल्याचे सांगितले, मात्र खरेदी केलेल्या फटाक्यांच्या यादीत अनेकांवर आवाज मर्यादा किंवा क्यूआर कोड दिसत नसल्याचे उघड झाले असून, अशा फटाक्यांचा वापर किंवा विक्री करण्यास मनाई आहे. पोलिसांनी ताब्यात घेऊन विक्रीवर बंदी घालणे आवश्यक असल्याचे आवाज फाउंडेशनने म्हटले आहे. फटाक्यांची विक्री आणि वापर करताना आवाज मर्यादा व इतर नियम काटेकोरपणे पाळण्याचे आवाहन आवाज फाउंडेशनच्या सुमेरा अब्दुलअली यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.