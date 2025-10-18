वित्त व्यवस्थापकास पाच कोटींचा गंडा
वित्त व्यवस्थापकास
पाच कोटींचा गंडा
शेअर ट्रेडिंग ॲपवरील गुंतवणूक महागात
मुंबई, ता. १८ ः बहुराष्ट्रीय कंपनीत वित्त व्यवस्थापक पदावरील ३५ वर्षीय तरुणास सायबर भामट्यांनी शेअर ट्रेडिंगच्या निमित्ताने तब्बल पाच कोटींना फसवले. जून ते सप्टेंबर या कालावधीत या तरुणाने जास्त नफ्याच्या प्रलाेभनाला भुलून ही रक्कम गमावली आहे. याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात (पश्चिम विभाग) १६ ऑक्टोबरला अनोळखी व्यक्तीविरोधात गुन्हा नोंदवला.
तरुणाच्या तक्रारीनुसार, गुंतवणूक केल्यानंतर कंपनीच्या ॲपवर दोन कोटींच्या फायद्यासह सात कोटी रुपये खात्यावर जमा असल्याचे दिसत होते. ही रक्कम काढून घेण्याचा प्रयत्न केला असता कंपनीतर्फे आणखी गुंतवणूक करण्यास सांगण्यात आले. तेव्हा शंकेची पाल चुकचुकल्याने चौकशी केली असता ही कंपनी बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले.
जूनमध्ये या तरुणास नामांकित कंपनीच्या नावे तयार केलेल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर सहभागी करून घेण्यात आले. त्यावर शेअर बाजारातील अचूक, इत्थंभूत माहिती नियमित दिली जात होती. शिवाय, या ग्रुपवर गुंतवणुकीबाबत देण्यात येणारे सल्ले अनेकांना फायदेशीर ठरत होते. ते पाहून या तरुणाने गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला, असे पोलिसांनी सांगितले.
