नॅशनल पार्क आराखड्याला आदिवासींचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसंवेदनशील क्षेत्रासाठी तयार करण्यात आलेल्या झोनल मास्टर प्लॅनच्या मसुद्याला आदिवासी समाजाकडून प्रचंड विरोध होत आहे. आमच्याशी चर्चा न करता आमच्याच भूमीवर आराखडे काढले जात आहेत, असा संताप आदिवासी समाजाने व्यक्त करत, दिवाळीनंतर मोठा एल्गार पुकारण्याची घोषणा केली आहे.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात असणाऱ्या आदिवासी पाड्यातील रहिवाशांनी बैठक घेऊन पालिकेच्या आराखड्याचा निषेध केला.
महापालिकेने झोनल मास्टर प्लॅनचा मसुदा इंग्रजी भाषेत प्रकाशित केला आहे. त्यामुळे तो स्थानिक आदिवासींना समजत नाही. अनेक पाड्यांमध्ये या अधिसूचनेची माहितीही पोहोचलेली नाही. इंग्रजी आराखडा देऊन सरकारने आम्हाला गप्प बसवायचं ठरवलंय का, असा प्रश्न आदिवासी कार्यकर्त्यांकडून विचारला जात आहे. महापालिकेने नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या असल्या, तरी कुठे व कशा नोंदवायच्या याबद्दल स्पष्ट माहिती नसल्याची तक्रार आहे.
२०१६ मध्ये अधिसूचना जारी
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने ५ डिसेंबर २०१६ रोजी अधिसूचना जारी केली होती, ज्यामध्ये राज्य सरकारला स्थानिक नागरिकांच्या सल्ल्यानुसार दोन वर्षांत झोनल मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. २०२० मध्ये झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री यांनी आराखडा तयार करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार महापालिका आयुक्तांना मॉनिटरिंग समितीचे अध्यक्ष नेमण्यात आले आणि या समितीने जून २०२५ मध्ये मसुदा आराखडा प्रसिद्ध केला.