मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी पित्याविरोधात गुन्हा
मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी
पित्याविरोधात गुन्हा
मुंबई, ता. १८ : जिन्यावरून पडून जखमी झालेल्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीच्या मृत्यूस जबाबदार धरून तिच्या पित्याविरोधात डी. बी. मार्ग पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. ही कारवाई घटनेनंतर तब्बल २२ महिन्यांनी करण्यात आली. सुहान खान असे आरोपीचे नाव आहे.
मुलगी जखमी होऊनही तिला डॉक्टरकडे न नेता बेशुद्धावस्थेत नवी मुंबईतील तलावाजवळ बेवारस सोडल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाल्यानंतर गुन्हा नोंदवल्याचे पोलिस ठाण्यातून सांगण्यात आले. मृत मुलीचे नाव अमीना होते. ती ग्रँट रोड परिसरात आई सुमय्या, वडील सुहान आणि मोठ्या बहिणीसोबत राहात होती. गेल्या वर्षी जानेवारीत सुमय्या कामानिमित्त गुजरातला गेली होती. दोन्ही मुलींची जबाबदारी सुहानवर होती. तेव्हा धाकटी मुलगी अमीना जिन्यावरून पडली. तिला मुका मार लागूनही सुहानने डॉक्टरकडे नेले नाही. तीन दिवसांनंतर अमीना बेशुद्ध पडली, तेव्हाही तिला डॉक्टरकडे न नेता नवी मुंबईत एका तलावाजवळ सोडले आणि सुमय्याच्या वडिलांना (सासरे) तसे कळवले. त्यांनी अमीनाला रुग्णालयात नेले; मात्र तिचा मृत्यू झाला होता, अशी माहिती पाेलिसांनी दिली.
