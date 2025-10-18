कॉपीराइटस वादात अडकला ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’चित्रपट
कॉपीराइट्स वादात अडकला
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ चित्रपट
मूळ निर्मिती एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंटला चित्रपट दाखवण्याचे न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः महेश मांजरेकर दिग्दर्शित ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ चित्रपट वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. मूळ चित्रपटाच्या निर्मिती कंपनीने मांजरेकर यांच्या एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंट एलएलपी चित्रपट व अन्य निर्मात्यांसह उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, चित्रपटाशी संबंधित स्वामित्त्व हक्कांचे (कॉपी राइट्स) उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन याचिकाकर्त्या निर्मिती कंपनीसाठी चित्रपटाचे सोमवारी (ता. २०) विशेष प्रदर्शन आयोजित करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्या. सोमाशेखर सुंदरेसन यांच्या एकलपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, या विशेष प्रदर्शनानंतरही चित्रपटाबाबत काही आक्षेप असल्यास एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंटला सुट्टीकालीन न्यायालयाकडे दाद मागायची असेल, अशी मुभाही न्यायालयाने दिली.
कंपनीचा दावा काय?
कायदेशीर कराराचे, हक्कांसंबंधित बाबींचे उल्लंघन व दिशाभूल करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याचा आरोप कंपनीने याचिकेत केला आहे. ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटाची निर्मिती एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेट एलएलपी आणि महेश मांजरेकर यांनी संयुक्तपणे मेसर्स अश्वमी फिल्म्सच्या बॅनरखाली केली होती. त्यात एव्हरेस्टकडे चित्रपटाचे ६० टक्के आणि मांजरेकर यांच्याकडे ४० टक्के हक्क होते. २०१३ मध्ये मांजरेकर यांनी आर्थिक मोबदला घेऊन त्यांचे हक्क संपूर्णतः एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंटला हस्तांतरित केले. त्यामुळे ही कंपनी ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटाशी संबंधित संपदा हक्कांची (आयपीआर) मालक असून त्यामध्ये प्रीक्वेल, सीक्वेल किंवा इतर विषयाशी संबंधित कलाकृती तयार करण्याच्या हक्कांचा समावेश असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. दुसरीकडे नवीन चित्रपटाचा भाग २ याचे चित्रपटाचे नाव, लोगो या सर्व गोष्टी मूळ चित्रपटाशी मिळत्याजुळत्या आहेत. अनेक प्रसिद्धी मजकूर, मुलाखती आणि बातम्यांमध्ये ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटाचा उल्लेख २००९च्या मूळ चित्रपटाचा ‘भाग २’ म्हणून करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ हा चित्रपट केवळ ऐतिहासिक कथा नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या आत्म्याला स्पर्श करणारी भावना आहे. या चित्रपटाचा पूर्वी प्रदर्शित झालेल्या सिनेमाशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. हा सीक्वेल, प्रीक्वेल किंवा दुसरा भाग नाही. हा सिनेमा पूर्णपणे स्वतंत्र, मौलिक आणि आमच्या मनातून, आमच्या श्रद्धेतून जन्माला आलेला आहे.
- महेश मांजरेकर, लेखक-दिग्दर्शक
