बनावट व्हिडिओ चिनी गुन्हेगारांना विकला
सायबर फसवणुकीसाठी वापर; खासगी कंपनीचे चार अधिकारी अटकेत
मुंबई, ता. १९ ः शेअर बाजारातील घडामोडींचे अभ्यासक आणि प्रसिद्ध गुंतवणूकतज्ज्ञाचा डीप फेकद्वारे बनावट व्हिडिओ तयार करून तो भारतीय नागरिकांच्या फसवणुकीसाठी हाँगकाँगच्या एका कंपनीसह चीनमधील सायबर गुन्हेगारांना तीन कोटी रुपयांना विकणाऱ्या चौघांना सायबर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या.
चौघेही बंगळूरमधील प्रसिद्ध डिजिटल मार्केटिंग कंपनी व्हॅल्यू लीफचे उच्च पदस्थ अधिकारी आहेत. आरोपींनी तयार केलेल्या व्हिडिओचा वापर परदेशी गुन्हेगारांनी फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदी समाजमाध्यमांवरील फसव्या जाहिरातीत केला. त्याआधारे मुंबईसह देशभरात फसवणुकीचे गुन्हे केले असावेत, असा संशय सायबर विभागाचे उपआयुक्त पुरुषोत्तम कराड यांनी व्यक्त केला. समाजमाध्यमांवर या जाहिराती किती नागरिकांनी पाहिल्या, याची माहिती मेटाकडून मागविल्याचे कराड यांनी सांगितले.
जिजिल सॅबेस्टियन, दीपायन तपन बॅनर्जी, डॅनियल आरुमुघम आणि चंद्रशेखर भीमसेन नाईक अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या उच्चशिक्षित आरोपींना आपल्या कृतीचे काय परिणाम होतील, याची पूर्ण जाणीव होती, असे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
तक्रारदाराने अलीकडेच त्याचा बनावट व्हिडिओ फेसबुकवर पाहिला. त्यात अतार्किक परताव्याचे प्रलाेभन दाखवून आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ते पाहून तक्रारदाराने थेट सायबर पोलिस ठाणे गाठले. त्याच्या तक्रारीवरून तपास करताना बनावट व्हिडिओ तयार करणाऱ्या चार आरोपींपर्यंत सायबर पोलिस पथक पोहाेचले.
