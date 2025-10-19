मुंबई पालिकेच्या डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : मुंबई महानगरपालिकेच्या व्ही. एन. देसाई रुग्णालयातील एचआयव्ही चाचण्यांमधील गंभीर अनियमिततेच्या प्रकरणी रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. जयराज आचार्य आणि पॅथॉलॉजी विभागप्रमुख डॉ. अभिजित भांजी यांना महापालिकेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेत एचआयव्ही तपासणीसाठी लागणाऱ्या किटचा पुरवठा मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्था (एमडॅक) करते. काही महिन्यांपूर्वी किटचा तुटवडा निर्माण झाला असताना, स्थानिक खरेदी पद्धतीने किट मिळविण्याचे आदेश सहाय्यक आयुक्तांनी दिले होते, मात्र डॉ. भांजी आणि डॉ. आचार्य यांनी कोणतीही कार्यवाही न करता ‘कृत्रिम तुटवडा’ निर्माण केला, अशी तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर रुग्णालयातील सर्व नमुने खासगी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. डॉ. भांजी यांनी या व्यवहारातून कट प्रॅक्टिस केली असल्याचा आरोप, तपासणीपूर्व आणि तपासणीनंतर रुग्णांना समुपदेशन न देण्याचा, तसेच अहवाल वेळेत न मिळणे, डॉक्टरांची उपस्थिती नोंदीत विसंगती असल्याच्या अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत. या घडामोडींनंतर महानगरपालिकेने दोन्ही अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण मागवले असून, पुढील चौकशी सुरू आहे. याबाबत डॉ. आचार्य यांना संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
डॉक्टरांच्या अनुपस्थितीत अहवाल
पॅथॉलॉजी विभागातील अहवाल अनेकदा डॉ. भांजी यांच्या अनुपस्थितीत तंत्रज्ञांमार्फत तयार करून पाठविले जातात, तर काहीवेळा त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय दिले जातात, असेही तपासात आढळले. याशिवाय प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञ अनुपस्थित असताना रुग्णालय प्रशासनाने वॉर्डमधील डॉक्टरांकडून चाचण्या करून घेतल्याचे आढळले याच्या नोंदी रजिस्टरमध्ये केलेल्या नाहीत, ही आणखी एक गंभीर त्रुटी मानली जात आहे.
