दिवाळीत विमान प्रवास महागला
देशांतर्गत प्रवास आंतरराष्ट्रीय प्रवासापेक्षा महाग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता १९ : दिवाळीचा सण जवळ येताच घरापासून दूर राहणारे विद्यार्थी, नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त मुंबईत असलेले अनेक जण घरी परतण्याच्या लगबगीत असतात. पण यंदा या प्रवासाचा आनंद महागात पडणार आहे. यंदा विमान दरात दिवाळीत वाढ करण्यात आली असून, रविवारी तिकीटदरात चौपाट वाढ झाली होती.
सण आणि सुट्ट्यांच्या हंगामात नेहमीच तिकीटदरात वाढ होत असताना प्रवासी मागणी वाढल्यानंतर कंपन्यांकडून तिकिटाचे दर वाढवण्यात येतात. दिवाळीच्या काळात नोकरी किंवा शिक्षणासाठी अनेक जण मुंबईत राहतात. दिवाळीच्या सुट्टीत घरी जाण्यासाठी ते विमान प्रवासाला प्राधान्य देतात. याचाच गैरफायदा घेत विमान कंपन्यांकडून तिकीटदरात अव्वाची सव्वा वाढ केली जाते.
एका प्रवाशाने सांगितले, की लखनऊसाठी एवढे जास्त भाडे मी कधी दिले नव्हते. दिवाळीच्या काळात मागणी वाढते हे खरे, पण सरकारने ते नियंत्रित करायला हवे. व्हिएतनाम किंवा थायलंडला जाणारी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे लखनऊपेक्षा स्वस्त आहेत. दिवाळीला कुटुंबाला भेटायला दिल्लीला जाणे अवघड झाले आहे. रेल्वे तिकिटे संपली आहेत आणि विमान भाडे परवडणारे नाही. सणाच्या काळात दर कमी करायला हवे.
रविवारी तिकीटदर (रुपये)
मुंबई ते दिल्ली - २४ हजार ते ३७ हजार
मुंबई ते लखनऊ - २९ हजार ते ३४ हजार
मुंबई ते अमृतसर - २८ हजार ते ६३ हजार
मुंबई ते चेन्नई - ८ हजार ते २५ हजार
मुंबई ते अहमदाबाद - ५ हजार ते १६ हजार
मुंबई ते बंगळूर - ५ हजार ते २१ हजार
