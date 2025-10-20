महापालिका आयुक्तांची कर्मचाऱ्यांसोबत दिवाळी
महापालिका आयुक्तांची कर्मचाऱ्यांसोबत दिवाळी
कामगार नगर, दादर अग्निशमन केंद्र वसाहतीला भेट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी आणि त्यांच्या पत्नी डॉ. शीतल गगराणी यांनी दिवाळीनिमित्त कुर्ला येथील कामगारनगर व दादर अग्निशमन केंद्र वसाहतीला भेट देऊन कर्मचाऱ्यांच्या आनंदात सहभागी होत दिवाळी साजरी केली.
या भेटीत गगराणी दाम्पत्याने चावीवाले, पंपचालक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या घरी जाऊन शुभेच्छा दिल्या आणि दिवाळीचा फराळ भेट म्हणून दिला. वृद्ध पालक व लहान मुलांशी त्यांनी मनमोकळ्या गप्पा मारत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची विचारपूस केली.
गगराणी म्हणाले, की महापालिकेची यंत्रणा म्हणजे एक कुटुंब आहे. धोरणे आम्ही ठरवतो, पण नागरिकांपर्यंत ती पोचवणारे म्हणजे आपले कर्मचारी. दिवाळी सण त्यांच्यासोबत साजरा करणे म्हणजे त्यांच्या योगदानाचा सन्मान आहे. या वेळी सहाय्यक आयुक्त शंकर भोसले, उपप्रमुख अभियंता सुशील चव्हाण आदी अधिकारी उपस्थित होते. त्यानंतर गगराणी दाम्पत्याने दादर येथील अग्निशमन दलाच्या वसाहतीला भेट देत जवानांच्या कुटुंबीयांनाही शुभेच्छा दिल्या.
मुख्य अग्निशमन अधिकारी रवींद्र आंबुलगेकर, उपअग्निशमन अधिकारी अनिल परब, मनोज सावंत यांच्यासह अधिकारीवर्ग या भेटीत सहभागी होता. या भेटीमुळे दिवाळीच्या निमित्ताने महापालिकेच्या कामगार व अधिकारीवर्गात आपुलकी, सन्मान आणि एकात्मतेचा दीप उजळला.
