वरळीत झोपड्यांना आग कोणतीही जीवितहानी नाही
वरळीत झोपड्यांना आग
कोणतीही जीवितहानी नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ ः वरळीतील महाकालीनगर, नारायण हार्डीकर रोड, वरळी डेपोसमोर रविवारी (ता. १९) रात्री आग लागल्याची घटना घडली. आग लागल्याची माहिती मिळताच महापालिकेच्या अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आगीवर नियंत्रण मिळवून परिस्थिती स्थिर केली.
एक मजली संरचनेच्या चाळीतील मीटर रूममध्ये शॉर्टसर्किट झाल्याने ही आग लागली. ही आग जवळपास सात ते आठ झोपड्यांपुरतीच मर्यादित राहिली. सुदैवाने, कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती नियंत्रण कक्षाकडून देण्यात आली. आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दल, पोलिस, बेस्ट वीज विभाग, रुग्णवाहिका आणि महापालिकेचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षाच्या माहितीनुसार, ही आग एल-१ स्तराची असल्याचे रात्री घोषित करण्यात आले. यात कोणीही जखमी झालेले नाही, अशी अधिकृत माहिती देण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.