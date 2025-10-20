म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट
म्हाडाच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट
१६४ जणांना मिळाले सेवा निवासस्थान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मुंबईस्थित मुख्यालयात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिवाळी भेट मिळाली आहे. सेवा निवासस्थानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घाटकोपर, मुंबई सेंट्रल व सायन प्रतीक्षानगर येथे १६४ सेवा निवासस्थानांचे वाटप करण्याचा निर्णय म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी घेतला आहे. त्यानुसार त्यांना सदनिका उपलब्ध करून दिल्याने म्हाडा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांची प्रतीक्षा यादी शून्यावर गेली आहे.
म्हाडामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे मुंबईत सेवा निवासस्थान मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. त्यात म्हाडा प्रशासनात २०२२मध्ये सरळ सेवा भरतीतून नियुक्त कर्मचारी यांची भर पडल्यामुळे सेवा निवासस्थानासाठी सुमारे ३८७ कर्मचारी प्रतीक्षा यादीवर होते. टप्प्याटप्प्याने या यादीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थान उपलब्ध व्हावे, यासाठी संजीव जयस्वाल यांनी नियोजन करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अद्याप सेवा निवासस्थान न मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. दरम्यान, म्हाडाच्या राज्यभरातील विविध विभागीय मंडळांमध्ये कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी मुंबईमध्ये बदली होऊन नियुक्त होतात. तसेच सरळ सेवा भरतीतही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मुंबईतील मुख्यालयात करण्यात आली आहे. दरम्यान, म्हाडा कर्मचाऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या १६४ सेवा निवासस्थानांपैकी ८० सेवा निवासस्थाने घाटकोपर येथे एकाच ठिकाणी आहेत. ५७ सेवा निवासस्थाने मुंबई सेंट्रल येथे आणि २७ सेवा निवासस्थाने सायन प्रतीक्षानगर येथे आहेत.
प्रवासामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम
म्हाडामध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना मुंबईमध्ये भाडेतत्त्वावर घर घेणे विशेषतः तृतीय श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी मुंबईलगत असलेल्या कल्याण, टिटवाळा, बदलापूर, वसई विरार येथे वास्तव्यास येतात. या कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येण्यासाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागत असल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत होता. ही बाब व इतर गोष्टी विचारात घेऊन १६४ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवा निवासस्थाने वाटप करण्यात आली आल्याचे म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.