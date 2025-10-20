‘अतिरिक्त कार्यभारा’च्या ओझ्याखाली मराठी भाषा
‘अतिरिक्त कार्यभारा’च्या ओझ्याखाली मराठी भाषा
महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीची राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
मुंबई, ता. २० : राज्यातील कला संचालनालय, भाषा संचालनालय, राज्य मराठी विकास संस्था, विश्वकोश मंडळ अशा महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये वर्षानुवर्षे पूर्णवेळ आणि पात्रताधारक संचालक किंवा सचिव अपवादानेच नियुक्त केले जात असून, बहुतांश पदांवर अतिरिक्त कार्यभारावर काम चालवले जात असल्याने बहुतांश ठिकाणी गुणवत्तेचे कार्य सोडून केवळ इव्हेंटवर आधारित कार्यक्रमांचा सुकाळ झाला आहे. त्यामुळे मूळ विभाग आपल्या कार्याला नीट न्याय देत नसल्याचे दिसून येत असल्याने यावर राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने केली आहे.
महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी या मागणीसाठी सविस्तर निवेदन सादर करीत याविषयी सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले, ‘अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर नुकतेच कला संचालनालयातील कला संचालकांचे पद पूर्णवेळ आणि पात्रताधारक व्यक्ती नेमून भरण्यात आले. त्याचप्रमाणे मागील वर्षी मराठी भाषा विभागाला बऱ्याच कालावधीनंतर पूर्णवेळ सचिव लाभले होते; परंतु त्यांची तडकाफडकी आणि कोणतीही कारणे न देता अल्पावधीतच बदली करण्यात आली. सध्या कार्यरत असलेल्या सचिवांकडे सांस्कृतिक कार्य विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आल्याने मराठी भाषा विभागाच्या कार्यक्रमात भाषा समृद्धी, भाषा विकासाऐवजी केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रमांची संख्या अधिक वाढलेली दिसते. यामुळे मराठी भाषा विभागाला बहुतेक इव्हेंटमय स्वरूप आले आहे.’
कामाला पूर्ण न्याय मिळत नसल्याची खंत
आजमितीस मराठी भाषा विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग या दोन्ही विभागांना पूर्णवेळ सचिव उपलब्ध नाहीत. महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश मंडळाचीही हीच अवस्था आहे. येथील सचिवांकडे राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिल्याने ना विश्वकोश मंडळाला पूर्णवेळ सचिव उपलब्ध आहे, ना राज्य मराठी विकास संस्थेला पूर्णवेळ पात्रताधारक संचालक मिळत आहे. परिणामी दोन्ही संस्थांच्या कामाला पूर्ण न्याय मिळत नसल्याचे डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी म्हटले आहे.
