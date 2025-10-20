नाहूर, मुलुंड येथील पक्षीगृह बांधण्याच्या निविदेस मुदतवाढ
नाहूर पक्षीगृह बांधण्याच्या निविदेस मुदतवाढ
मुंबई : नाहूर, मुलुंड (पश्चिम) येथे महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे १७,१३९.६४ चौरस मीटर क्षेत्रफळांपैकी सुमारे १०,८५९ चौरस मीटर क्षेत्रफळावर पक्षीगृह बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबत महाटेंडर पोर्टलवर १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्राप्त होतील, अशा रितीने निविदा मागविण्यात आली होती, मात्र या निविदेस अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे निविदा सादर करण्याची कालमर्यादा ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ४.०० वाजेपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. पक्षीगृह समवेत तिकीट घर, स्वच्छतागृह, भूमिगत वाहनतळ इत्यादी सुविधा या प्रकल्पात प्रस्तावित आहेत. या सुविधेमुळे पक्षी, प्राणी आणि पर्यावरणाविषयी लोकांमध्ये जागरूकता वाढेल तसेच महापालिकेच्या महसुलातही भर पडेल. या पक्षीगृहाचे बांधकाम वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयातील बांधण्यात आलेल्या पक्षीगृहासारखे असेल व त्यामुळे पर्यटकांना मुलुंड पक्षीगृहाच्या स्वरूपामध्ये आणखी एक पर्याय उपलब्ध होईल. भायखळा स्थित वीरमाता जिजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राणिसंग्रहालयास भेट देण्यासाठी प्रवासाचे अंतर लक्षात घेता, मुंबईसह उपनगरीय भागात राहणारे नागरिक या पक्षीगृहाला भेट द्यायला नक्कीच प्राधान्य देतील, हा या प्रकल्पामागील उद्देश असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
