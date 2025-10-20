बांगलादेशी घुसखोर अटकेत
बांगलादेशी घुसखोर अटकेत
भारतीय म्हणून ११ वर्षे कुवेतमध्ये नोकरी
मुंबई, ता. २० : भारतात घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकास तब्बल २० वर्षांनंतर विमानतळावरील सतर्क इमिग्रेशन अधिकाऱ्यामुळे अटक झाली.
भारतीय नागरिक असल्याचे भासवून हा भामटा गेली ११ वर्षे कुवेतमध्ये नोकरी करीत होता. त्याने पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता विकत घेतली होती. या खेपेस तो आपल्या उर्वरित बांगलादेशी कुटुंबीयांना भारतात आणण्याच्या तयारीत होता; मात्र पारपत्रावरील बांगलादेशी दौऱ्यांच्या नोंदींमुळे त्याचा हा मनसुबा इमिग्रेशन अधिकारी गणेश गवळी यांनी उधळून लावला. इकलाज मोल्ला असे या आरोपीचे नाव आहे. २००५ मध्ये तो बेनापोल सीमेवरून भारतात शिरला. पुढील नऊ वर्षे पश्चिम बंगालमध्ये अवैध वास्तव्य करून त्याने बनावट नावे भारतीय नागरिकत्वाचे खोटे पुरावे गोळा केले. त्या आधारे त्याने २०१४ मध्ये कोलकाता येथील विभागीय कार्यालयातून भारतीय पासपोर्ट मिळवला आणि नोकरीनिमित्त कुवेत येथे निघून गेला. गेल्या ११ वर्षांत त्याने कुवेत येथे नोकरी करून मिळविलेल्या पैशांतून कोलकाता येथे मालमत्ता विकत घेतली होती. येत्या काळात तो बांगलादेशातील आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला कोलकाता येथे स्थायिक करण्याच्या बेतात होता. त्याच इराद्याने तो १४ सप्टेंबर रोजी भारतात परतला. इमिग्रेशन अधिकारी गवळी यांनी पासपोर्ट तपासला तेव्हा त्याने अनेकदा बांगलादेशचे दौरे केल्याचे स्पष्ट झाले. तेथे इतक्या फेऱ्या का? या एकच प्रश्नावर मोल्ला गडबडला. त्याला भारतीय भाषा बोलता येईना. अखेर गवळी आणि त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पडताळणीत तो बांगलादेशी असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर सहार पोलिसांनी त्याला अटक केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.