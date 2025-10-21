मुंबईत मुसळधार पावसाची हजेरी
अनेक भागात दमदार सरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता . २१ : ऐन दिवाळीत मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळपासून मुंबईत अचानक पावसाने हजेरी लावली. सायंकाळी पाचच्या सुमारास काळे ढग दाटून आले, वाऱ्याचा वेग वाढला आणि काही क्षणांतच मुसळधार सरी कोसळू लागल्या.
फोर्ट, भायखळा, लालबाग, दादर, प्रभादेवी, परळ, सायन, कुर्ला, वांद्रे, पवई, अंधेरी आणि मालाड या भागांत चांगला पाऊस झाला. अचानक पाऊस सुरू झाल्याने कामावरून घरी जाणारे तसेच दिवाळीच्या निमित्ताने बाजारात आलेले नागरिक अडचणीत सापडले. रस्त्यांवर काही ठिकाणी वाहतूक मंदावली, तर बसस्थानकांवर आणि मॉलच्या शेडखाली नागरिकांनी आश्रय घेतला. महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षानुसार, पावसादरम्यान झाडे पडल्याच्या किंवा पाणी साचल्याच्या एकाही तक्रारीची नोंद झालेली नाही. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागात खालच्या स्तरावर पूर्वेकडील वाऱ्यांमधील ट्रफ (द्रोणी रेषा) सक्रिय झाली आहे. परिणामी आर्द्रता वाढली असून, दिवसभर राहिलेल्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार सरींची शक्यता निर्माण झाली. याच कारणामुळे मुंबई आणि उपनगरांत सायंकाळी पावसाने धडक दिली.
एका तासात नोंदलेला पाऊस (सायंकाळी ६ ते ७ वाजेपर्यंत)
शहर विभाग
काळा किल्ला, धारावी- १९ मिमी
प्रतीक्षानगर, सायन- १६ मिमी
एफ/एन वॉर्ड ऑफिस व दादर फायर स्टेशन- १० मिमी
पूर्व उपनगर
एस वॉर्ड ऑफिस व कलेक्टर कॉलनी म्युनि. स्कूल - १५ मिमी
मरावली म्युनि. स्कूल, चेंबूर - १४ मिमी
महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल -१२ मिमी
एमसीएमसीआर पवई - ११ मिमी
पासपोली म्युनि. स्कूल, पवई व गवाणपाडा फायर स्टेशन - १० मिमी
पश्चिम उपनगर
गोरेगाव - १६ मिमी
आरे म्युनि. स्कूल, गोरेगाव - १० मिमी
