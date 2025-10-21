सोन्या-चांदीच्या भावात घसरण
मुंबई, ता. २१ : आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्या-चांदीच्या भावात घसरण झाल्यामुळे भारतातही मंगळवारी सोन्याचे भाव १० ग्रॅममागे एक लाख ३२ हजार ७७० रुपयांपर्यंत (जीएसटीसह) आले. चांदीचे भावही एका किलोमागे एक लाख ५८ हजार ९०० रुपयांपर्यंत घसरले.
अमेरिकेत व्याजदर कपात होण्याच्या अपेक्षेने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याच्या भावात पुन्हा एकदा घसरण झाली. त्यामुळे भारतातही सर्वत्र सोन्याचे भाव एक लाख ३२ हजार ७०० रुपये ते एक लाख ३२ हजार ८०० रुपये यादरम्यान होते. मजबूत झालेला डॉलर आणि सोन्यात झालेली नफावसुली यामुळे सोन्याचे भाव घसरले, असे तज्ज्ञांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत काल सोन्याचे भाव प्रति औंसला ४,३८१ डॉलर होते. आज ते साडेपाच टक्के घसरून ४,११५ डॉलरवर आले. ऑगस्ट २०२० नंतरची ही एका दिवसातील सर्वांत मोठी घसरण आहे असेही तज्ज्ञांनी सांगितले. चांदीचे भावही औंसमागे तब्बल साडेआठ टक्क्यांनी घसरून ४८ डॉलरवर आले. सोन्याचे भाव येथूनही पुष्कळ तेजी दाखवणार आहेत; मात्र सध्या सोन्याचे भाव अत्यंत वेगाने वर जात असल्यामुळे उच्चांकी स्तरावर मधूनमधून नफावसुली होऊन भाव थोडेसे कोसळणारच, असे विस्डमट्रीमधील तज्ज्ञ नितेश शहा यांनी सांगितले.
