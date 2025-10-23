टेम्पोची बेस्टला जोरदार धडक
टेम्पोची बेस्टला धडक
सात जण जखमी; बसचालकाविरोधात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : भांडुप येथील पंपिंग सिग्नलवर गुरुवारी (ता. २३) सकाळी ठाण्याहून येणाऱ्या टेम्पोने बेस्ट बसला जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघाताची घटना घडली. या अपघातात सात जण जखमी झाले असून, दोघांना मुलुंड येथील सावरकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणी नवघर पोलिस ठाण्यात बसचालकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मजास आगारची बेस्ट बस भूमी एकर्स, ठाणे येथून मजास आगाराकडे जात असताना एका टेम्पोने सिग्नल क्रॉसिंगवर या बसला धडक दिली. या धडकेत बस व टेम्पो दोन्ही वाहनांचे पुढील भाग चुराडा झाले. ही घटना गुरुवारी सकाळी पावणेसात वाजता वसंतराव नाईक मार्गावर घडली. या अपघातात बसमधील दोन प्रवासी व टेम्पोतील पाच प्रवासी जखमी झाले. सर्व जखमींना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आले. यामध्ये बसमधील प्रवासी सागर राजाराम जाधव (वय ३०) आणि टेम्पोमधील प्रवासी दुर्गादास नागेश देवकर (वय ५४) यांना सावरकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. इतर जखमींना प्राथमिक उपचार करून घरी सोडण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. या अपघातानंतर या मार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळित झाली होती. पोलिस आणि वाहतूक विभागाने परिस्थिती नियंत्रणात आणत येथील वाहतूक सुरळीत केली. याप्रकरणी नवघर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक प्रल्हाद पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार टेम्पोचालक रमेश गुप्ता यांच्या जबानीवरून बसचालक संतोष पाटील यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास नवघर पोलिस करीत आहेत.
