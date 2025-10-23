पाच वर्षाच्या चिमुकलीने वाचवला चिमणीचा जीव
पाच वर्षांच्या चिमुकलीने वाचवला चिमणीचा जीव
मुंबई, ता. २३ : दिवाळीच्या कडाक्याच्या गोंगाटात आणि फटाक्यांच्या आवाजात जनावरांच्या वेदना कुणाच्या लक्षातच येत नाहीत, पण भांडुपमधील केवळ पाच वर्षांची नित्य वरांग हिने मात्र ही संवेदनशीलता जपली. घराजवळ घरट्यातून पडलेली चिमणी तिने जिवापाड काळजी घेऊन वडिलांच्या मदतीने सुरक्षित जागी नेली. ‘वयाच्या मर्यादा मायेच्या स्पर्शाला आणि करुणेला नसतात’ हे त्या इवल्याशा हातांनी सिद्ध करून दाखवले. भांडुप येथील नित्य निलेश वरांग या लहान मुलीने तिच्या घराजवळ घरट्यातून खाली पडलेली चिमणी पाहिली. क्षणाचाही विलंब न करता तिने आपल्या वडिलांच्या मदतीने त्या छोट्या पक्ष्याला सावधगिरीने उचलून इंटरनॅशनल ऑर्गनाइझेशन फॉर एनिमल प्रोटेक्शन (ओआयपीए), या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या राज्य प्रतिनिधी निशा कुंजु यांच्याकडे नेले. निशा यांनी तत्परतेने त्या ठिकाणी जाऊन चिमणीला पुन्हा तिच्या घरट्यात सुरक्षितपणे ठेवले. लहान नित्यच्या जागरूकतेमुळे आणि दयाळूपणामुळे त्या चिमणीचा जीव वाचला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.