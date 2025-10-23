आरटीओ कर्मचाऱ्यांचा उपोषणाचा इशारा
मुंबई, ता. २३ : प्रलंबित मागण्यांसह आकृतिबंधाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करावी, सर्व रिक्त पदांवर पदोन्नती या प्रमुख मागणीसह मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने उपोषणाचा इशारा दिला होता, मात्र अद्यापही त्यावर तोडगा निघाला नसल्याने या आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी २७ ऑक्टोबरला बेमुदत साखळी उपोषणाचा इशारा दिला आहे. मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी सांगितले की, ‘आकृतिबंधाची अंमलबजावणी न करताच महसूल विभागीय बदल्या हा नवीनच अडथळा उभा करून कर्मचारीवर्गात भीतीदायक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रशासनाने वर्षभरापूर्वी अयशस्वी प्रयत्न केला, परंतु संघटनात्मक ताकदीच्या बळावर २४ ते २६ ऑक्टोबर या कालावधीत तीनदिवसीय ऐतिहासिक लढा उभारला जाणार आहे. संघटनेच्या भूमिकेशी सकारात्मकता दाखवत व कालबद्ध पदोन्नती व विभागीय पदोन्नती आदेश पुढील आठवड्यात काढले जातील, असे परिवहनमंत्री यांनी आश्वस्त केले, परंतु सदर आश्वासनाची आठवडा जाऊनही कोणतीच पूर्तता केली गेली नाही. शेवटी नाइलाजास्तव २७ ऑक्टोबर २०२५ पासून बेमुदत साखळी उपोषण आंदोलन करण्यात येणार आहे.’
