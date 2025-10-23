भरधाव दुचाकीच्या धडकेत चिमुकलीचा मृत्यू
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील घटना; आरोपी अटकेत
मुंबई, ता. २३ ः पालकांसोबत संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (नॅशनल पार्क) फिरण्यासाठी आलेल्या दोन वर्षांच्या चिमुकलीचा भरधाव दुचाकीच्या धडकेत मृत्यू झाला. हा अपघात बुधवारी (ता. २२) दुपारी तीनच्या सुमारास उद्यानाच्या लायन सफारी आरक्षण केंद्राजवळ घडला. या अपघातास जबाबदार असलेला दुचाकीचालक विनोद केवले (वय ३७) याच्याविरोधात कस्तुरबा मार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. आरोपीस ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील कारवाई सुरू असल्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जयराज राणवरे यांनी सांगितले.
मानसी सुजितकुमार यादव (वय २) असे मृत चिमुकलीचे नाव आहे. ती आई-वडिलांसह ऐरोलीच्या यादवनगर परिसरात राहत होती. तिचे वडील सुजितकुमार पेशाने ट्रकचालक असून मुंबई ते राजकोटदरम्यान मालवाहू ट्रक चालवतात. दिवाळीची सुट्टी असल्याने बुधवारी ते पत्नी, मानसी आणि अन्य एका नातेवाइकासह नॅशनल पार्क येथे पर्यटनासाठी आले होते. दुपारी टायगर, लायन सफारीसाठी तिकिटे आरक्षित केल्यानंतर यादव कुटुंबीय काही काळ तेथेच विसावले होते. मानसी आरक्षण केंद्राजवळील रस्त्यावर खेळत होती. इतक्यात आरोपी विनोदच्या भरधाव दुचाकीने मानसीला धडक दिली. विनोदच्याच दुचाकीवरून सुजितकुमार यांनी जखमी मानसीला पार्कच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर आणले. तेथून रिक्षाने तिला कांदिवलीच्या शताब्दी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र धडकेत गंभीर जखमी झालेल्या मानसीचा सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला. दरम्यान, आरोपी विनोद हा नॅशनल पार्कमधील रावण पाडा येथे राहतो आणि खासगी कंपनीत नोकरी करतो, असे कस्तुरबा मार्ग पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
