संगीतकार सचिन संघवीवर बलात्काराचा गुन्हा
संगीतकार सचिन संघवीवर
बलात्काराचा गुन्हा
मुंबई, ता. २३ ः प्रसिद्ध गायक, संगीतकार सचिन संघवी यांना लग्नाच्या भूलथापा देऊन लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपात पोलिसांनी अटक केली. या प्रकरणात सचिन यांची जामिनावर मुक्तता झाल्याचेही सांगण्यात आले. १९ वर्षीय तरुणीच्या तक्रारीवरून विलेपार्ले पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून ताे सांताक्रूझ पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला.
तरुणीच्या तक्रारीनुसार, फेब्रुवारीत सचिन यांनी या तरुणीला इन्स्टाग्रामवर संपर्क केला. आवाज आवडल्याने आपल्या पुढल्या अल्बममध्ये काम देण्याचा विचार करत असल्याचे कळवले. यानिमित्ताने दोघांत ओळख वाढली. सचिन यांनी आपल्यावर प्रेम असल्याचे सांगितले. पत्नीसोबत संबंध बिघडले असून लवकरच तिला घटस्फोट देणार आहे. त्यानंतर आपण लग्न करू, असे वचन त्यांनी दिले होते. पुढे त्यांनी लग्नाच्या भूलथापा देऊन वारंवार शरीरसंबंध ठेवले. त्यातून गर्भवती राहिल्याने ही बाब सचिन आणि त्यांच्या पत्नीला समजली. दोघांनी गर्भपातासाठी दबाव आणला. गर्भपात करून घेतल्यावर हल्ल्या प्रकरणाची वाच्यता केल्यास नको त्या अवस्थेतील फोटो, व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप तरुणीने तक्रारीत केला आहे.
