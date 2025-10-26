कांदिवलीतील इमारतीत आग
आठ जण गुदमरले; तिघे अतिदक्षता विभागात
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : कांदिवली पश्चिमेतील शंकर लेनवरील अग्रवाल रेसिडेन्सी या उंच इमारतीत रविवारी (ता. २६) सकाळी लागलेल्या आगीत आठ जणांना धुरामुळे श्वसनास त्रास झाला. मुंबई अग्निशमन दलाने तत्काळ बचावकार्य करीत दोन पुरुष, तीन महिला आणि तीन मुलांना सुरक्षित बाहेर काढले. त्यातील तिघांना अधिक त्रास झाल्याने अतिदक्षता विभागात दाखल करण्यात आले आहे.
आगीची घटना सकाळी ७.४५ वाजता नोंदवली गेली असून, अग्निशमन दलाने तातडीने धाव घेत ८.०५ वाजता आग पूर्णपणे विझवली. आग ग्राउंड प्लस १६ मजली इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावरील रूम क्रमांक २०५ मध्ये लागली होती. ही आग हॉलमधील इलेक्ट्रिक वायरिंग, इंस्टॉलेशन, लाकडी फर्निचर इत्यादींपुरती मर्यादित होती. प्राथमिक माहितीनुसार, आग लागल्याचे कारण अद्याप समजू शकले नसले तरी कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही; मात्र धुरामुळे श्वसनास त्रास झाल्याने आठ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यामध्ये तीन लहान मुलांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर मालाड (प) येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पाच जणांना उपचारानंतर घरी सोडण्यात आले. अग्निशमन दलाने तत्काळ केलेल्या कारवाईमुळे मोठा अनर्थ टळला. घटनेची नोंद मुंबई अग्निशमन विभागाने घेतली असून, अधिक तपास सुरू आहे. आगीचे नेमके कारण समजू शकलेले नसले तरी शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
आयसीयूत दाखल रुग्ण
चिंतन अभय कोठारी (वय ४५)
ख्याति चिंतन कोठारी (वय ४२)
ज्योती अभय कोठारी (वय ६६)
उपचार करून सोडलेले रुग्ण
पार्थ कोठारी (वय ३९)
ऋद्धी पार्थ कोठारी (वय ३६)
आयरा पार्थ कोठारी (वय ६)
प्रांज पार्थ कोठारी (वय ३)
महावीर चिंतन कोठारी (वय ७)
