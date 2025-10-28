अबू सालेमच्या नावे वृद्धास आभासी अटक
अबू सालेमच्या नावे वृद्धास आभासी अटक
दहशतवादाच्या आरोपातून ७० लाख उकळले
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ ः मुलुंड येथील एका सेवानिवृत्त वृद्धास गँगस्टर अबू सालेम व एका मुस्लिम संघटनेस देशविघातक कृत्यांसाठी अर्थसाह्य केल्याप्रकरणी अटक करण्याची भीती घालून सायबर गुन्हेगारांनी तब्बल ७० लाखांना फसवले.
शासकीय नोकरीतील सेवानिवृत्तीनंतर खासगी नोकरी करणाऱ्या तक्रारदार वृद्धास गुन्हेगारांनी २३ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबरदरम्यान आभासी अटकेत ठेवले. नाशिक पोलिस ठाण्यात आपल्याविरोधात गुन्हा दाखल असल्याचे या वृद्धास सांगण्यात आले. तुमच्या नावे एका खात्यावर खुद्द गँगस्टर अबू सालेमने कमिशनची रक्कम पाठवली आहे. शिवाय एका मुस्लिम संघटनेला या खात्यातून देश विघातक कृतीसाठी पैसे पाठवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे तक्रारदार वृद्ध घाबरला. या प्रकरणाच्या तपासासाठी ७० लाख रुपये विविध खात्यांवर पाठवण्यास सांगितले. तपास संपताच ही रक्कम परत केली जाईल, असे आश्वासन दिल्याने तक्रारदाराने संभ्रम न बाळगता ती रक्कम वळती केली, मात्र त्यानंतर चोरट्यांनी फोन बंद करून ठेवल्याने तक्रारदाराला फसवणुकीची जाणीव झाली. त्यानुसार सायबर पोलिस ठाण्यात (पूर्व विभाग) गुन्हा नोंदवण्यात आला.
फसवणुकीचा बदलता कल
यापूर्वी सायबर चोरट्यांकडून आर्थिक गैरव्यवहार करून परदेशात पसार झालेल्या आरोपींना सहकार्य केल्याची भीती घालून फसवले जात होते; मात्र अलीकडे शहरातील एका वयोवृद्ध दाम्पत्यास पहलगाम हल्ल्यात आपल्या बँक खात्यांचा वापर झाल्याची भीती घालून तब्बल ५८ कोटी रुपयांनी फसवण्यात आले. आता मात्र दहशतवादी कृत्यास सहकार्य केल्याचा आरोप करीत ७० लाख वळते करण्यास भाग पाडण्यात आले.
