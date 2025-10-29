आयआयटी मुंबईत नवोन्मेष प्रयोगशाळा
आयआयटी मुंबईत नवोन्मेष प्रयोगशाळा
कृत्रिम बुद्धिमत्तासंदर्भातील संशोधनासाठी उपयुक्त
मुंबई, ता. २९ ः आयआयटी मुंबई आणि ऑप्टिव्हर यांच्या वतीने आयआयटी मुंबईत कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवोन्मेष प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली. ‘आयआयटी मुंबई ः ऑप्टीव्हर आय इनोव्हेशन लॅब’ असे या प्रयोगशाळेचे नाव असून, या माध्यमातून एआयसंदर्भातील संशोधनाला चालना मिळणार आहे.
‘ऑप्टीव्हर’च्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर सीएसआर उपक्रमातून शैक्षणिक संशोधन, नवसंकल्पनांवर भर दिला जातो. तसेच वैज्ञानिक संशोधनाला चालना देणे, नवोन्मेषी संशोधकांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक एआय संशोधन क्षेत्रात सहकार्य करण्याचे काम केले जाते. त्याचाच भाग म्हणून ‘ऑप्टीव्हर’च्या माध्यमातून आयआयटी मुंबईत प्रथमच ही प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येत आहे. याठिकाणी अत्याधुनिक संगणकीय सुविधा, उच्च क्षमतेचे सर्व्हर, प्रगत जीपीयू प्रणाली आणि विशेष संशोधन सॉफ्टवेअरची यंत्रणा असणार आहे. आयआयटीतील प्राध्यापक, संशोधकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भातील संशोधनासाठी या प्रयोगशाळेचा फायदा होणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
----
कुशल संशोधक घडतील!
प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून शैक्षणिक संशोधन आणि व्यावहारिक अनुभवाचा संगम घडवला जाईल. जागतिक वित्तीय बाजारातील गुंतागुंतींवर काम केले जाईल. या सहकार्यामुळे एआयआधारित वित्तीय क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण कल्पना जन्माला येतील. तसेच कुशल संशोधक आणि व्यावसायिक तयार होतील, अशी अपेक्षाही आयआयटीचे संचालक प्रा. शिरीष केदार यांनी व्यक्त केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.