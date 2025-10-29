वडिलांच्या अस्थिमज्जा दानातून मुलाला जीवदान
वडिलांच्या अस्थिमज्जा
दानातून मुलाला जीवदान
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः कोल्हापूर जिल्ह्यातील नऊवर्षीय मुलाला कर्करोग झाल्याने त्याच्यावर अस्थिमज्जा (स्टेम सेल्स) प्रत्यारोपण करणे आवश्यक होते; मात्र उपचाराचा खर्च कुटुंबाला परवडणारा नव्हता. या कठीण परिस्थितीत वडिलांनी मुलाला स्टेम सेल्स दान करून त्याचे प्राण वाचवले, तर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या पुढाकाराने आणि विविध संस्थांच्या सहकार्याने २९ लाखांची आर्थिक मदत उभी करण्यात आली.
प्रकाश (नावात बदल) नामक मुलगा गडहिंग्लज तालुक्यातील एका गावात आई-वडील आणि बहिणीसह राहतो. वडील एका खासगी कंपनीत काम करतात. काही महिन्यांपासून प्रकाश सतत आजारी पडत असल्याने आरोग्य तपासणी केली असता, त्यास कर्करोग असल्याचे निदान झाले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी बोन मॅरो प्रत्यारोपणाचा सल्ला देत त्यासाठी २५ ते ३० लाखांचा खर्च सांगितला. त्यानुसार, प्रकाशच्या पालकांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. उपचारासाठी मुंबईच्या वाडिया रुग्णालयात दाखल केले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, टाटा ट्रस्टसह काही सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने एकूण २९ लाख रुपये उभे करण्यात आले. त्यानंतर वडिलांच्या स्टेम सेल्स दानातून आणि या निधीच्या सहाय्याने प्रकाशवर यशस्वी उपचार करण्यात आले.
---
पैशांअभावी उपचार थांबणार नाही!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार प्रकाशप्रमाणेच अनेक गरीब व गरजू रुग्णांवर उपचार होत आहेत. पैशांअभावी कोणाचेही उपचार थांबणार नाहीत, हीच कक्षाची भूमिका आहे. रुग्ण व नातेवाइकांनी घाबरून न जाता जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन असे कक्षप्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.