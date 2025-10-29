एसटीला एका दिवसात ३९.७५ कोटींचे उत्पन्न
एसटीला एका दिवसात ३९.७५ कोटींचे उत्पन्न
यंदाच्या वर्षातील विक्रम; दिवाळीत ३०१ कोटींचा महसूल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ ः यंदाच्या दिवाळी हंगामात एसटीला तब्बल ३०१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. विशेष म्हणजे, २७ ऑक्टोबरला ३९ कोटी ७५ लाखांचे उत्पन्न मिळवत एसटीने या वर्षातील सर्वाधिक उत्पन्नाचा नवा विक्रम केला.
एसटीला दिवाळीच्या १८ ते २७ ऑक्टोबर या कालावधीत दररोज सरासरी ३० कोटींप्रमाणे तब्बल ३०१ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा ३७ कोटींची भर पडली. एसटीला एप्रिल व मे वगळता अवकाळी पाऊस व पूरस्थितीमुळे गेली चार महिने १५० कोटींपेक्षा अधिक तोटा सहन करावा लागला; परंतु दिवाळी आणि सुट्ट्यांच्या हंगामात प्रतिदिन ३४ कोटींनुसार ऑक्टोबरमध्ये एक हजार ०४९ कोटी रुपये उत्पन्न मिळविण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले होते. तथापि, दिवाळीचे मोजके दिवस सोडता दैनंदिन लक्ष्य गाठणे महामंडळाला शक्य झाले नाही. दरम्यान, पुणे, बीड, अहिल्यानगर, अमरावती, बुलढाणा विभागाने दिवाळीत चांगली कामगिरी बजावली, तर सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, गडचिरोली, चंद्रपूर, धाराशिव विभाग मात्र उत्पन्नात पिछाडीवर राहिले.
---
सर्वाधिक उत्पन्नाचे विभाग
पुणे ः २० कोटी ४७ लाख
जळगाव ः १५ कोटी ६० लाख
नाशिक ः १५ कोटी ४१ लाख
----
सर्वसामान्य प्रवाशांची दिवाळी गोड करण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अहोरात्र कष्ट केले; मात्र निर्धारित लक्ष्यापेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या विभागांची कामगिरी चिंतेची बाब आहे. सातत्याने तोट्यात राहणाऱ्या विभागांचे योग्य मूल्यमापन करून त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.