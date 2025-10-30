पालिका निवणुकीत पाणीप्रश्न गाजणार!
पालिका निवणुकीत
पाणीप्रश्न गाजणार!
अनेक झोपडपट्ट्यांमध्ये तीव्र टंचाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबईत सध्या अनेक भागांत पाण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. विशेषतः झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्यासाठी मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘पाणी हक्क परिषद’ संस्थेने पाण्याच्या प्रश्नावर आंदोलन सुरू केले असून, आगामी महापालिका निवडणुकीत हा मुद्दा गाजण्याची शक्यता परिषदेचे समन्वयक सीताराम शेलार यांनी व्यक्त केली आहे.
मुंबईतील अनेक भाग हे टेकड्यांवर आणि अडगळीत असल्यामुळे येथे पाणीपुरवठा नियमित होत नाही. या भागांमध्ये बहुतांश झोपडपट्ट्या असून, नागरिकांना दररोज पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. मुंबईत सुमारे ७२ ठिकाणी पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून, तिचे संस्थेकडून काम सुरू आहे. मुंबईत सुमारे चार लाख कुटुंबे म्हणजेच जवळपास २० लाख नागरिक पाण्यापासून वंचित आहेत, असे शेलार यांनी सांगितले.
मुंबईतील अनेक झोपडपट्ट्या महापालिकेच्या हद्दीत नसून, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मिठागर विभाग, रेल्वे व वन विभागाच्या मालकीच्या जागांवर वसलेल्या आहेत. मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या हद्दीत सुमारे १५ हजार, मिठागर विभागात २५ ते ४० हजार, रेल्वे आणि वन विभागाच्या जागांवर प्रत्येकी १५ हजार झोपड्या आहेत. या ठिकाणी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी महापालिकेवर असली तरी मालकी हक्क आणि परवानग्यांमुळे पाणीपुरवठा करणे कठीण जाते. त्यामुळे नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर पाणी हक्क परिषदेने प्रशासनाकडे अनेकदा मागणी केली तरी ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
