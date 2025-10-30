मुंबई
वैद्यकीय प्रवेशाची आज तिसरी यादी
वैद्यकीय प्रवेशाची
आज तिसरी यादी
मुंबई, ता. ३० : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत एमबीबीएस व बीडीएसच्या शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील एकूण एक हजार ७६४ रिक्त जागांसाठी तिसरी यादी आज जाहीर होणार आहे. यापैकी चुकीची कागदपत्रे सादर करणारे १७० आणि कोणतेही कागदपत्र सादर न करणारे ५० असे एकूण २२० विद्यार्थ्यांना या आणि पुढील फेरीमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. दरम्यान, तिसऱ्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनी ३१ ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबरदरम्यान प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घ्यायचा आहे.