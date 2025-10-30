टेक्सटाईल म्युझियमच्या दुसऱ्या टप्प्याला वेग
टेक्सटाईल म्युझियमच्या दुसऱ्या टप्प्याला वेग
प्रदर्शन गॅलरी, कॅफे, स्मृतिचिन्ह दुकाने; पालिकेने मागवली ‘अभिरुची पत्रे’
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : महापालिका आता काळाचौकी येथील इंडिया युनायटेड मिलच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या टेक्सटाईल म्युझियमच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला गती देत आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, दुसऱ्या टप्प्यासाठी महापालिकेच्या हेरिटेज विभागाने ३७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रातील विकासासाठी ‘अभिरुची पत्रे’ मागवली आहेत.
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या युनायटेड टेक्सटाईल मिल नं. २ आणि ३ च्या सुमारे ४४ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर दोन टप्प्यांत हे म्युझियम उभारले जात आहे. पहिल्या टप्प्यातील सात हजार चौरस मीटर क्षेत्रात प्रवेशद्वार, खुले प्रेक्षणीय क्षेत्र, आसन व्यवस्था, आकर्षक लाइटिंग आणि फूड कोर्ट यांची उभारणी करण्यात आली आहे. या टप्प्यातील मुख्य आकर्षण म्हणजे मल्टिमीडिया म्युझिकल फाउंटन शो, ज्यामध्ये पर्यटकांना मुंबईतील मिल उद्योगाचा इतिहास आणि शहरातील इतर वारसा स्थळांची झलक पाहता येईल. महापालिका या वर्षाच्या अखेरीस पहिला टप्पा सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
दुसऱ्या टप्प्यातील विकासासाठी ३७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रात विस्तृत कामे करण्यात येणार आहेत. या कामासाठी अंदाजे १०० ते १५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेने म्युझियमच्या दुसऱ्या टप्प्यातील बांधकाम, संचालन आणि देखभालीसाठी योग्य आणि प्रतिष्ठित सार्वजनिक कंपन्या, चॅरिटेबल ट्रस्ट किंवा सोसायट्यांकडून २० वर्षांच्या कालावधीसाठी अभिरुची पत्रे मागवली आहेत. यात पहिल्या टप्प्याच्या देखभालीचाही समावेश आहे. अभिरुची पत्रे सादर करण्याची अंतिम मुदत २८ जुलै निश्चित करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात काय असेल?
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मिल परिसरातील काही भाग जुना व जीर्ण अवस्थेत आहे. त्यामुळे त्या भागाचे संरचनात्मक परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पुढील काम होईल. दुसऱ्या टप्प्यात मिल उद्योगाशी संबंधित संग्रहालय, वाचनालय, सभागार, कला प्रदर्शन गॅलरी आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी अंतर्गत बदल करून जुन्या संरचनांचे संवर्धन आणि पुनर्बांधणी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
पर्यटकांसाठी आकर्षक सुविधा आणि शो
या म्युझियममध्ये पर्यटकांसाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात दररोज संध्याकाळी दोन म्युझिकल फाउंटन शो आयोजित केले जातील. प्रत्येकी सुमारे अर्धा तास चालणाऱ्या या शोसाठी तिकीटदर लागू करण्यात येणार आहेत. सकाळच्या सत्रात फाउंटन शो होणार नाही. तिकीटखिडकीचे काम पूर्ण झाले असून, प्रौढ आणि बाल पर्यटकांसाठी स्वतंत्र तिकीटदरांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
मुंबईच्या औद्योगिक वारशाला नवी झळाळी
मुंबईचा कापड उद्योग शहराच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग राहिला आहे. आता या टेक्सटाईल म्युझियमच्या माध्यमातून मिल कामगारांचा संघर्ष, औद्योगिक वारसा आणि मुंबईच्या विकासकथेला नवी झळाळी मिळणार आहे. महापालिकेच्या या उपक्रमामुळे काळाचौकी परिसराला नवे पर्यटन केंद्र म्हणून स्थान मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
