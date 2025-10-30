शिवरायांच्या नावावर कोणाचाही हक्क नाही!
न्यायालयाची स्पष्टोक्ती; ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’चा मार्ग मोकळा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : छत्रपती शिवाजी महाराज या नावावर कोणीही विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाही. किंबहुना महाराजांच्या नावावर कोणीच हक्क किंवा विशेषाधिकार सांगू शकत नाही, असे निरीक्षण गुरुवारी (ता. ३०) उच्च न्यायालयाने नोंदवताना स्वामित्व हक्काच्या उल्लंघनाचा आरोप करणारी कंपनीची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्या ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ या चित्रपटाची निर्माती ‘एव्हरेस्ट एंटरटेन्मेंट एलएलपी’ने स्वामित्व हक्काच्या उल्लंघनाचा आरोप करून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
दोन्ही चित्रपटांच्या पटकथेतील स्वामित्व उल्लंघनाचे कंपनीचे आरोप असमर्थनीय आणि निराधार असल्याचे निरीक्षण न्या. अमित जामसांडेकर यांच्या सुट्टीकालीन एकलपीठाने नोंदवले. अशा अंतिमक्षणी कंपनी न्यायालयात धाव घेऊन चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करू शकत नाही. हा चित्रपट पूर्णपणे नव्याने तयार करण्यात आला आहे आणि तो आधीच्या चित्रपटाचे अनुकरण नाही. मराठी चित्रपटांचे प्रेक्षक सुज्ञ आहेत. या चित्रपटाच्या शीर्षकासह कंपनीने केलेले आरोप किंवा अन्य कोणत्याही कारणाने गोंधळून जाणारे नाहीत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या चित्रपटातील संवाद नियमित असून त्यातील शब्द हे प्रत्येक मराठी भाषिक व्यक्तीकडून वापरले जातात. तसेच अभिव्यक्ती ही विविध मराठी साहित्य, नाटके आणि चित्रपटांचा भाग आहेत, असेही मांजरेकर यांनी अनेक संवादांची नक्कल केल्याचा कंपनीचा दावा फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले.
