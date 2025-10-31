मुंबईतील रक्तदानात घट
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने सर्व रक्तपेढ्यांना स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरांच्या आयोजनाबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. महाविद्यालयांतील युवा वर्ग हा रक्तदानाचा महत्त्वाचा स्रोत असून, ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये महाविद्यालयांना सुट्ट्या असल्याने रक्तदानात घट होते. त्यामुळे या काळात रक्तसाठा कमी होऊ नये, म्हणून विविध पातळीवर शिबिरे आयोजित करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
परिषदेचे सहसंचालक डॉ. पुरुषोत्तम पुरी यांनी महाविद्यालयीन सुट्ट्यांदरम्यान सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संस्था, रेल्वेस्थानक परिसर तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये स्वैच्छिक रक्तदान शिबिरे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या काळात राज्यात रक्ताचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील, याची खबरदारी घेण्याचेही आदेश परिषदेने दिले आहेत. दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांतील रक्तपेढ्यांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या रक्तसाठा कमी झाला आहे. केईएम, नायर, सायन आणि इतर उपनगरी रुग्णालयांतील रक्तसाठ्यांमध्ये काही प्रमाणात तफावत दिसून येत आहे.
रुग्णालय रक्तसाठा (पिशव्या)
केईएम रुग्णालय १९३
सायन रुग्णालय १४९
नायर रुग्णालय १०५
शताब्दी, कांदिवली ६ अत्यल्प साठा
भाभा, बांद्रा १ केवळ युनिट साठा
