तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ ः विविध देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी रेल्वेच्या तिन्ही रेल्वे मार्गांवर रविवारी (ता. २) मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे रविवारी प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी ते विद्याविहार तर पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
मध्य रेल्वे
कुठे : सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गांवर
कधी : सकाळी १०.५५ ते दुपारी ३.५५
परिणाम : सीएसएमटीहून सकाळी १०.४८ ते दुपारी ३.४५ या वेळेत सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील गाड्या सीएसएमटी आणि विद्याविहार या स्थानकांदरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला या स्थानकांवर थांबतील आणि विद्याविहार स्थानकावर पुन्हा डाऊन धीम्या मार्गावर वळवल्या जातील. तर घाटकोपरहून सकाळी १०.१९ ते दुपारी ३.५२ या वेळेत सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील गाड्या विद्याविहार आणि सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील. या गाड्या कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा या स्थानकांवर थांबतील.
हार्बर मार्ग
कुठे : कुर्ला आणि वाशी स्थानकांदरम्यान अप व डाऊन हार्बर मार्गावर
कधी : सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१०
परिणाम : सीएसएमटीहून सकाळी १०.३४ ते दुपारी ३.३६ या वेळेत सुटणाऱ्या वाशी, बेलापूर, पनवेलकडे जाणाऱ्या डाऊन हार्बर मार्गावरील गाड्या तसेच पनवेल, बेलापूर, वाशी येथून १०.१७ ते १५.४७ या वेळेत सीएसएमटीकडे येणाऱ्या अप हार्बर मार्गावरील गाड्या रद्द राहतील.
पश्चिम रेल्वे
कुठे : चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन जलद मार्गावर
कधी : सकाळी १०.३५ वाजल्यापासून दुपारी ३.३५ वाजेपर्यंत
परिणाम : ब्लॉकदरम्यान जलद मार्गावरील सर्व गाड्या चर्चगेट आणि मुंबई सेंट्रल (लोकल) स्थानकांदरम्यान धीम्या मार्गिकेवर चालवल्या जातील. ब्लॉकदरम्यान काही उपनगरी रेल्वे गाड्या रद्द केल्या जातील आणि काही चर्चगेट गाड्या वांद्रे, दादर स्थानकांवरच थांबवून वळवल्या जातील.
