पाेलिसांचा गाेळीबार, कटाचा हेतू तपासणार
गुन्हे शाखेचा तपास सुरू; आर्याचा अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद
मुंबई, ता. ३१ ः ओलीसनाट्य आणि आरोपी रोहित आर्याच्या मृत्यूप्रकरणी गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला आहे. गोळीबार करून आर्याला गंभीर जखमी करण्याची आवश्यकता होती का, यासोबतच ओलीसनाट्यामागील आर्याचा हेतू, त्याच्या कटात सहभागी अन्य संभाव्य आरोपी, याचा तपास गुन्हे शाखा करणार आहे.
मुंबई पोलिस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आर्याच्या मृत्यूबाबत पवई पोलिस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद घेण्यात आली आहे. ओलीसनाट्याबाबत आर्याविरोधात हत्येचा प्रयत्न, अपहरण आदी कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्यात आला. या दोन्ही प्रकरणांचा तपास आयुक्त देवेन भारती यांच्या आदेशाने गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त शैलेश बलकवडे, उपआयुक्त विशाल ठाकूर यांच्या देखरेखीखाली केला जाईल.
मुंबई पोलिस अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पोलिस बळाचा वापर करतात आणि त्यात एखाद्याचा मृत्यू होतो तेव्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली जाते. ही ठरलेली प्रक्रिया असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार केल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. पवई पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक अमोल वाघमारे यांच्या फिर्यादीवरून मृत आर्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. वाघमारे यांच्याच गोळीबारात आर्याचा मृत्यू झाला होता.
संभाव्य पुरावे ‘न्यायवैद्यक’कडे
आर्याने गुन्ह्यात वापरलेली एअर गन, ज्वलनशील पदार्थ आणि अन्य संभाव्य पुरावे गोळा करून न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. याशिवाय गुन्हे शाखेने या प्रकरणातील साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी आर्याच्या मृतदेहाचे विच्छेदन जेजे रुग्णालयात सुरू करण्यात आले. मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आर्याचे मेव्हणे रुग्णालयात आले होते. आर्याची पत्नी आणि मुलगा अहमदाबाद येथे आहेत.
आर्याने गोळी झाडली की नाही?
ओलीस ठेवलेल्या मुलांच्या सुटकेसाठी पहिल्या मजल्यावरील शौचालयाच्या खिडकीवाटे स्टुडिओत शिरलेल्या पोलिस पथकावर आर्याने बंदूक रोखली. त्या परिस्थितीत मुलांची सुरक्षा आणि स्वसंरक्षण या हेतूने आर्यावर गोळी झाडली, असा उल्लेख सहाय्यक निरीक्षक वाघमारे यांच्या तक्रारीत आहे. आर्याने पोलिस पथकावर गोळी झाडल्याचा उल्लेख त्यांच्या तक्रारीत नाही.
