आर्याची मुलांना मारहाण, ठार मारण्याची धमकी
आर्याची मुलांना मारहाण
ओलीस ठेवलेल्या लहान मुलांना आटोक्यात ठेवण्यासाठी आरोपी रोहित आर्याने मारहाण केली. त्यांच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून, लोखंडी सळी उगारून ठार मारण्याची धमकी दिली, अशी माहिती चौकशीदरम्यान लहान मुलांनी आणि ओलीस असलेल्या अन्य दोन महिलांनी गुन्हे शाखेला दिली. आर्याने आभास निर्माण करण्यासाठी काही लहान मुलांचे हातपाय बांधले होते, तर काहींच्या तोंडावर चिकटपट्टी लावली होती.
----
ओलीसनाट्य घडले त्या दिवशी सकाळी आर्याने संपर्क साधून पाच लिटर पेट्रोल आणि फटाके आणण्यास सांगितले होते. लहान मुलांचे ऑडिशन सुरू असल्याने मी ते टाळले. आर्याकडे आधीपासूनच ज्वलनशील रसायन होते. चित्रपटांत आगीचा प्रसंग चित्रित करण्यासाठी रबर सोल्युशनचा वापर होतो. त्या सोल्युशनमध्ये भिजवलेला फडका आर्याने ओलीस ठेवलेल्या लहान मुलांच्या खोलीत अंथरला होता. शिवाय त्याच्याकडे बंदूक आहे हे मी पाहिले होते. आर्याने खरोखरच लहान मुलांना ओलीस ठेवले आहे हे स्पष्ट होताच मी बाहेर उभ्या असलेल्या पोलिसांना त्याच्या हालचाली, स्टुडिओची रचना, मुले बंदिस्त खोल्यांची दिशा आणि आत शिरण्याच्या मार्गाबाबत माहिती दिली.
- रोहन अहेर, प्रत्यक्षदर्शी, आर्याने निवडलेला प्रोजेक्ट मॅनेजर
