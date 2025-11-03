पावसाची उघडीप; तापमानात वाढ
मुंबई. ता. ३ : आर्द्रतेचा पारा वाढल्याने मुंबईकरांची घुसमट वाढून जीव कासावीस झाला आहे. हवामान खात्याने पावसाचा अंदाज वर्तवला असला तरी सोमवारी दिवसभर पावसाने पूर्ण उघडीप घेतली, मात्र दुसऱ्या बाजूला तापमान आणि आर्द्रता दोन्ही वाढत असल्याने उकाड्याने त्रस्त वातावरण निर्माण झाले आहे.
हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, सांताक्रूझमध्ये कमाल तापमान ३१.१ अंश सेल्सिअस आणि आर्द्रता ७१ टक्के, तर कुलाब्यात कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअस आणि आर्द्रता तब्बल ७६ टक्के इतकी नोंदली गेली. हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस मुंबईत अधूनमधून ढगाळ वातावरण आणि हलक्या सरींचा अंदाज वर्तवला असला तरी आजच्या वातावरणाने सध्या तरी उकाड्याचा तडाखा कायम राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत.
