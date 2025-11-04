‘आवाज मुंबईकरांचा, संकल्प भाजपाचा’ अभियान
‘आवाज मुंबईकरांचा, संकल्प भाजपचा’ अभियान
भाजपची मदार तरुणाईवर
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबईतील तरुणांना राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाने जनरेशन झेड पिढीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबईच्या नेतृत्वाखाली ‘आवाज मुंबईकरांचा, संकल्प भाजपचा’ हे अभियान ६ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे.
या अभियानांतर्गत शहरातील सर्व ३६ विधानसभा क्षेत्रांतील १०० महाविद्यालयांमध्ये १८ ते २५ वयोगटातील युवक-युवतींना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांकडून ‘स्वप्नातील मुंबई’ या विषयावर कल्पना, विचार आणि सूचना गोळा करून त्या भाजपच्या आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट केल्या जाणार आहेत.
भाजयुमो मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंग तिवाना म्हणाले, जेन झेड ही आपल्या शहराची भविष्यातील शक्ती आहे. या मोहिमेद्वारे आम्ही त्यांच्या विचारांना धोरणनिर्मितीत स्थान देणार आहोत.
या उपक्रमात रोजगार, शिक्षण, पर्यावरण, डिजिटल सुविधा, वाहतूक आणि सांस्कृतिक वारसा अशा विषयांवर विद्यार्थ्यांशी चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबवले जाणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.