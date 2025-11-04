एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम अदा करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार २०२० ते २०२४ या कालावधीतील वेतनवाढीच्या थकबाकीची रक्कम कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचारीवर्ग खात्याने सोमवारी (ता. ३) परिपत्रक जारी करून थकबाकी वाटपाची कार्यपद्धती स्पष्ट केली आहे.
प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या थकबाकीचा प्रश्न मार्गी लावल्याने एसटी कामगार संघटनांनी समाधान व्यक्त केले असून, या निर्णयामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या मान्यतेने हे परिपत्रक तत्काळ अंमलबजावणीसाठी सर्व प्रादेशिक कार्यालये आणि विभाग नियंत्रकांना प्रसारित करण्यात आले आहे. दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील फरकाच्या टप्प्यानुसार पाच आणि ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये अदा केली जाणार आहे. दुसरीकडे या परिपत्रकात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठीही दिलासा देण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०२० नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा अन्य कारणांमुळे सेवेतून कमी झालेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मूळ वेतनात झालेल्या वाढीमुळे अनुज्ञेय असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी आणि उपदानवरील फरकाच्या रकमेची परिगणना करण्यात येऊन, रक्कम विहित कालावधीत त्वरित अदा करावी, असे स्पष्ट निर्देश महामंडळाने दिले आहेत.
