शिक्षकांचा सहवास प्रेरणादायी!
आमदार प्रवीण दरेकर यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. ४ ः सोलापूर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक व सेवक सहकारी पतसंस्था मर्यादित बाळे, सोलापूरच्या चेंबूर शाखेचे उद्घाटन आज मुंबई बँकेचे आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी महासंघाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी दरेकर यांनी, शिक्षकांचा सहवास हा आमच्यासाठी प्रेरणादायी असून संस्थेच्या उत्कर्षासाठी जी मदत लागेल ती निश्चितपणे करू, असे प्रतिपादन केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पुणे विभाग मतदारसंघाचे आमदार दत्तात्रय सावंत हे होते. या वेळी आमदार किशोर दराडे, ज. मो. अभ्यंकर, श्रीकांत देशपांडे, बाळाराम पाटील, तात्यासाहेब काटकर, शिवाजी थिटे यांच्यासह संचालक मंडळ उपस्थित होते.
दरेकर म्हणाले, शिक्षक हे ज्ञानदानाचे महत्त्वाचे काम करतात. समाजाला दिशा देण्याचे काम शिक्षकांनी पेरलेल्या विचारांवर भविष्यात होत असते. पतसंस्था ही गरजूंना पटकन मदत करणारी संस्था असते. संपूर्ण महाराष्ट्रभरात आपल्या पतपेढीचा विस्तार करा. शिक्षकांच्या आयुष्यात चांगल्या प्रकारचा उत्कर्ष होईल, याची काळजी घ्या. संस्था उत्तमपणे चालवा. संस्थेच्या उत्कर्षासाठी जी मदत लागेल ती नक्की केली जाईल, अशी हमीही दरेकर यांनी दिली.
शिक्षण हे पवित्र क्षेत्र आहे. चांगले शिक्षण झाले तर चांगले विद्यार्थी घडतील. देशाचे चांगले नागरिक घडले, तर आपल्या समाजाला, विकासाला दिशा देण्याचे काम होऊ शकते. त्यासाठी शिक्षक समाधानी असला पाहिजे. शिक्षकच संतुष्ट नसेल तर तो विद्यार्थ्यांना समाधानाने कसा शिकवणार? त्यामुळे तुमच्या आयुष्यात समाधान देण्यासाठी खारीचा वाटा उचलावा लागेल, तिथे तुमच्यासोबत असेल, अशी भावना दरेकर यांनी व्यक्त केला.
