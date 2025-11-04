पालिका रुग्णालयांमध्ये १५ दिवसांची विशेष स्वच्छता मोहीम प्रशासन आणि रुग्ण घाणीमुळे त्रस्त
पालिका रुग्णालयांमध्ये १५ दिवसांची विशेष स्वच्छता मोहीम
चांगली कामगिरी करणाऱ्या संस्थांचा सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः पालिका रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेचा अभाव ही एक सामान्य समस्या आहे. या वर्षी पालिका प्रशासनाने त्यांची सर्व रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये १५ दिवसांची विशेष स्वच्छता मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या आरोग्य संस्थांनाही सन्मानित करण्यात येणार आहे.
पालिकेची चार वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये, १६ उपनगरीय रुग्णालये, पाच विशेष रुग्णालये, ३० हून अधिक प्रसूतिगृहे आणि २०० हून अधिक दवाखाने आहेत. ही रुग्णालये, विशेषतः मोठ्या रुग्णालयांमध्ये घाणीचे साम्राज्य आहे. परिसरात कचरा दिसतो. अनेक भिंतींच्या कोपऱ्यात पान आणि गुटख्याच्या पिचकाऱ्या दिसतात.
यामुळेच, पालिका ६ ते २० नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान ‘स्वच्छता पंधरवडा’ राबवत आहे. स्वच्छता, संसर्ग नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन आणि रुग्णालयांमध्ये चांगले वातावरण निर्माण करणे, हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. मोहिमेच्या शेवटी, सर्व संस्थांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि स्वच्छता, नवोन्मेष आणि लोकसहभागात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या रुग्णालयांना प्रशंसापत्रे दिली जातील. पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, कर्मचारी, रुग्ण आणि नागरिकांमध्ये स्वच्छतेबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ही मोहीम आयोजित केली जात आहे.
अस्वच्छ परिस्थितीमुळे बदनामी
पालिका रुग्णालयांमधील अस्वच्छ परिस्थितीचा मुद्दा सध्या ठळक बातम्यांमध्ये आहे. कूपर रुग्णालय असो, केईएम रुग्णालय असो किंवा नायर रुग्णालयातील बायोमेडिकल व्यवस्थापनातील हलगर्जी असो. कूपर येथील अस्वच्छ परिस्थितीमुळे उंदरांचा प्रादुर्भाव झाला. उंदरांनी रुग्णांचा चावा घेतला, त्यामुळे मोठा गोंधळ उडाला. अस्वच्छ परिस्थितीमुळे सुरू असलेल्या बदनामीला तोंड देण्यासाठी, पालिका सध्या रुग्णालयांमध्ये नुकसान नियंत्रित करण्यासाठी एक विशेष स्वच्छता मोहीम राबवत आहे.
