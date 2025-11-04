“निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचं बाहुलं”
निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या हातचे बाहुले
निवडणूक आयोगाच्या पत्रकार परिषदेनंतर राज ठाकरेंचे टीकास्त्र
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची तारीख पत्रकार परिषदेत जाहीर केली. यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आयोगावर जोरदार टीका करीत संताप व्यक्त केला. तसेच निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे. हे फक्त संविधानातच आहे, प्रत्यक्षात तो सत्ताधाऱ्यांचा हातचे बाहुले असल्याचा आरोप केला.
राज ठाकरे पुढे म्हणाले, की दुबार मतदार नोंदणीपासून ते मतदार यादीतील ‘घोळ’ इथपर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न विचारल्यावर आयोगाला योग्य उत्तर देता येत नाही. उत्तर देण्याची त्यांची इच्छाच राहिली नाही. मग तुमचा उपयोग काय, जबाबदारी तर तुम्ही कधीच झटकली आहे. आता उत्तरदायित्व पण नाकारणार, मग तुमच्या पदांचे करायचे काय, अशी टीका त्यांनी केली.
राज ठाकरेंनी पुढे म्हटले, की महाराष्ट्रातील जनतेने ही क्लिप नक्की पाहावी, त्यामुळे मतदारांचा अपमान आणि मतदार याद्यांतील गोंधळ कुठून सुरू झाला हे स्पष्ट होईल. त्यांनी त्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारून निवडणूक आयोगाची ‘भंबेरी उडवणाऱ्या’ पत्रकारांचंही खुलेपणाने अभिनंदनही केले.
राज्य निवडणूक आयोगाने २ डिसेंबरला नगर परिषदांसाठी मतदान आणि ३ डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. या पार्श्वभूमीवरच ठाकरेंनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक घेण्याआधी मतदार याद्या पूर्णपणे शुद्ध कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.
गेल्या काही काळापासून मतदार याद्यांतील अनियमितता आणि ‘खोटे दुबार मतदार’ याबाबत अनेक तक्रारी आणि माध्यमांतून उद्भवलेले आरोप चर्चेत आहेत. राज ठाकरेंनी, आयोगाने या तक्रारींना गांभीर्याने न घेतल्याने लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
