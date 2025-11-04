ओलीस नाट्य हाताळण्यात पवई पोलिसांची घाई?
क्यूआरटीऐवजी पोलिस स्टुडिओत शिरल्याने चर्चांना उधाण
मुंबई, ता ४ ः पवई ओलीस प्रकरण हाताळताना पवई पोलिसांनी कारवाईबाबत घाई केल्याची चर्चा पोलिस दलात सुरू आहे. अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित असलेल्या शीघ्र कृती दलाऐवजी (क्यूआरटी) पोलिस पथक आत का शिरले, आरोपी रोहित आर्यावर थेट गोळीबार का केला आणि त्याच्या छातीवरच का गोळी झाडली, यावरून पोलिसांमध्येउलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस पथक स्टुडिओत शिरले तोपर्यंत क्यूआरटी पथक घटनास्थळी पोचले नव्हते. आर्याने जारी केलेला व्हिडिओ किंवा दोन तास सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये पोलिसांना निर्वाणीची मुदत (अल्टिमेटम) दिली नव्हती. त्यामुळे क्यूआरटी येईपर्यंत पोलिसांनी वेळ का मारून नेली नाही, असाही सूर व्यक्त केला जात आहे. तसेच ओलिस नाट्याच्या सुरुवातीलाच रोहित आर्याबाबत पोलिसांना समजले होते. त्यावरून तो किती धोकादायक ठरू शकतो, याचे विश्लेषण पोलिसांनी केले असावे. तसेच आत शिरलेल्या सहायक निरीक्षक अमोल वाघमारे आणि दोन शिपायांच्या पोलिस पथकाला आर्यासोबत वाटाघाटी करण्याची संधी होती. गोळी झाडण्याची धमकी देऊन, हवेत गोळी झाडून किंवा हातापायांवर गोळी झाडून त्याला निरूत्तर करता आले असते, या मुद्यांवरही दलात चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, वाटाघाटी निष्फळ ठरल्याने पोलिसांना स्टुडिओत पाठवण्यात आल्याचा दावा गुन्हे शाखेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला.
...म्हणून आर्याला ठार केले
वाटाघाटी सुरू असताना हालचालींवरून आर्या प्रचंड असुरक्षित, अस्थिर भासत होता. त्याच्याकडे शस्त्र आहे, याची माहिती आधीच मिळाली होती. व्हिडिओतील दाव्यानुसार आर्याने खरेच मुले बंद असलेल्या खोलीत आग लावली असती आणि त्यात मुले जखमी झाली असती किंवा मुलांना त्याने जखमी केले असते, तर कदाचित आर्याला संधी असताना वेळीच ठार का केले नाही, असा प्रश्न विचारला गेला असता, असा दावा पोलिसांनी केला.
मंत्र्यांची गुपिते दाबण्यासाठीच हत्या?
शालेय शिक्षण विभागाने आर्याचे दोन कोटी रुपये लाटले. तो गुपिते उघड करेल, या भीतीने दोन मंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर पोलिसांनी आर्याची हत्या केली, असा गंभीर आरोप ॲड. नितीन सातपुते यांनी मंगळवारी केला. हे मंत्री कोण, ती गुपिते काय होती, याबाबत उच्च न्यायालयाला सांगणार असल्याचे ॲड. सातपुते यांनी सांगितले.
