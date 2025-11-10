डम्परला धडकल्याने विद्यार्थ्याचा मृत्यू
डम्परला धडकल्याने
विद्यार्थ्याचा मृत्यू
मुंबई, ता. १० ः पश्चिम द्रुतगती मार्गावर मालाड येथे शनिवारी मध्यरात्री डम्परला दुचाकी धडकून झालेल्या अपघातात एका विद्यार्थ्याचा जागीच मृत्यू झाला. निखिल कद्रे (वय २२) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी कुरार पोलिसांनी डम्परचालकाविरोधात गुन्हा नोंदवला असून, त्याचा शोध सुरू आहे. निखिल शनिवारी मित्र सुमित खैरनारसोबत जेवणासाठी बाहेर गेला होता. मध्यरात्री दीडच्या सुमारास दोघे घरी परतताना मालाड येथील पठाणवाडी उड्डाणपुलावर अचानक डम्परने ब्रेक दाबल्याने त्यांची दुचाकी त्यास धडकली. त्यामुळे निखिल आणि सुमित दुचाकीवरून फेकले गेल्याने दोघेही गंभीर जखमी झाले. त्यांना जोगेश्वरी (पूर्व) येथील ट्रॉमा केअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र तत्पूर्वीच निखिलचा मृत्यू झाला होता.
