आरक्षण सोडतीकडे सर्वपक्षीयांचे लक्ष
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी उद्या (ता. ११) सकाळी ११ वाजता आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात काढण्यात येणाऱ्या सोडतीकडे सर्वपक्षीयांचे लक्ष लागले आहे. या सोडतीत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिलांसाठीचे आरक्षण निश्चित होणार आहे. सोडतीचे थेट प्रक्षेपण महापालिकेच्या यूट्युब चॅनेलवरून केले जाणार आहे.
आरक्षण सोडतीनंतर १४ नोव्हेंबर रोजी आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध होईल, तर २० नोव्हेंबर दुपारी ३ वाजेपर्यंत नागरिकांना हरकती व सूचना सादर करता येणार आहे. प्राप्त हरकतींची तपासणी केल्यानंतर अंतिम आरक्षण अधिसूचना जाहीर केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी शहरभर २७ विशेष निवडणूक कार्यालये तयार करण्यात आली असून, नागरिकांना आपल्या प्रभाग क्षेत्रातील सहाय्यक करनिर्धारक कार्यालयात हरकती सादर करता येतील. तसेच मुख्यालयात मुख्य निवडणूक कार्यालयदेखील सुरू करण्यात आले आहे.
